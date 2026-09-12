Una vez más, se instaló el debate sobre habilitar los allanamientos nocturnos, incluso después de que se hayan hecho consultas populares sin éxito en las últimas dos elecciones. La discusión volvió a la agenda después de que el Partido Nacional, a través del presidente del directorio, Álvaro Delgado, le planteara el miércoles al presidente Yamandú Orsi la creación de una comisión multipartidaria que elabore un texto de una ley constitucional que habiliataría, de aprobarse en el Parlamento, la realización de un plebiscito para modificar la Consititución.
Allanamientos nocturnos: para Brenta "no hay un elementos de canje con la Fiscalía"
"Estamos dispuestos a dialogar pero la ciudadanía ya se manifestó y los allanamientos nocturnos no mueven la aguja", dijo el senador del FA.