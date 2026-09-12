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Política allanamientos nocturnos | Brenta |

Allanamientos nocturnos: para Brenta "no hay un elementos de canje con la Fiscalía"

"Estamos dispuestos a dialogar pero la ciudadanía ya se manifestó y los allanamientos nocturnos no mueven la aguja", dijo el senador del FA.

El senador del FA, Eduardo Brenta.

El senador del FA, Eduardo Brenta.

 Armando Sartorott / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Una vez más, se instaló el debate sobre habilitar los allanamientos nocturnos, incluso después de que se hayan hecho consultas populares sin éxito en las últimas dos elecciones. La discusión volvió a la agenda después de que el Partido Nacional, a través del presidente del directorio, Álvaro Delgado, le planteara el miércoles al presidente Yamandú Orsi la creación de una comisión multipartidaria que elabore un texto de una ley constitucional que habiliataría, de aprobarse en el Parlamento, la realización de un plebiscito para modificar la Consititución.

La solicitud de oposición generó diferentes reacciones. El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta en diálogo con Caras y Caretas Portal aclaró su postura sobre este tema y la posición histórica de la fuerza política.

Diálogo sí, canje no

"Nosotros no estamos cerrados a intercambiar sobre este tema, estamos dispuestos a escuchar, pero tenemos nuestra visión sobre los allanamientos nocturnos. Claramente no mueve la aguja en lo que es la lucha contra el narcotráfico y las bandas organizadas. Lo que sí nos preocupa es la situación de la Fislcalía, porque la fiscal de Corte terminó estos días enfrentándose con otro fiscal por declaraciones que hizo en el Parlamento, una situación que no tiene muchos precedentes. El buen funcionamiento de la Fiscalía es un elemento clave para la actuación de la policía y demás", aseguró el senador.

"Consideramos que no tiene nada que ver un tema con el otro. Nosotros estamos promoviendo un acuerdo político para considerar el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y la Fiscalía. La oposición no quiere analizar el tema de la Fiscalía y para nosotros no hay elementos de canje. Nosotros tenemos que tener un fiscal General que le de garantías a todos, que logre un buen funcionamiento en la Fiscalía. Además, el , Frente Amplio una posición clara sobre el tema de los allanamientos nocturnos".

Brenta también se refirió a la posición de la policía: "Ya se han escuchado opiniones de los sindicatos policiales que rechazan los allanamientos nocturnos porque es riesgoso para el personal policial, pero además es complejo para la población. Ingresar a una casa en el barrio Borro a las tres de la mañana a una boca de pasta base en la noche, es una situación de alto riesgo para el personal policial y para la gente en general. Además, la ciudadanía ya se manifestó varias veces sobre este tema", sentenció.

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