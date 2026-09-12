Allanamientos nocturnos: para Brenta "no hay un elementos de canje con la Fiscalía"

"Consideramos que no tiene nada que ver un tema con el otro. Nosotros estamos promoviendo un acuerdo político para considerar el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y la Fiscalía. La oposición no quiere analizar el tema de la Fiscalía y para nosotros no hay elementos de canje. Nosotros tenemos que tener un fiscal General que le de garantías a todos, que logre un buen funcionamiento en la Fiscalía. Además, el , Frente Amplio una posición clara sobre el tema de los allanamientos nocturnos".

Brenta también se refirió a la posición de la policía: "Ya se han escuchado opiniones de los sindicatos policiales que rechazan los allanamientos nocturnos porque es riesgoso para el personal policial, pero además es complejo para la población. Ingresar a una casa en el barrio Borro a las tres de la mañana a una boca de pasta base en la noche, es una situación de alto riesgo para el personal policial y para la gente en general. Además, la ciudadanía ya se manifestó varias veces sobre este tema", sentenció.