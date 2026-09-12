El China Zorrilla ya está en Nueva Palmira y tuvo una gran bienvenida

Este sábado 12 de septiembre, desde el mediodía, se realizó en Nueva Palmira el evento de bienvenida al buque, con la presencia de autoridades, representantes de Buquebus y de los equipos técnicos y profesionales que participaron en el desarrollo y traslado de la embarcación.

El procedimiento permitió completar una de las etapas más singulares de un proyecto que comenzó varios años atrás y que involucró ingeniería, innovación y una compleja operación de transporte internacional.

Llegada del China Zorrilla

La llegada del China Zorrilla representa además un nuevo capítulo para el transporte fluvial de pasajeros entre Uruguay y Argentina. Se trata de una embarcación de propulsión totalmente eléctrica, diseñada para operar sin emisiones directas durante la navegación.

Buquebus confirmó esta semana la llegada de la nave a aguas uruguayas a través de sus redes sociales. “Después de años de trabajo, ingeniería, innovación y un viaje extraordinario desde Tasmania, el buque 100% eléctrico más grande del mundo ya está en el Río de la Plata”, señaló la empresa.

Tras el desembarque en Nueva Palmira, el China Zorrilla permanecerá en aguas uruguayas y este domingo será trasladado hacia Colonia del Sacramento. Allí comenzará una nueva etapa del proceso: la carga de sus baterías y los preparativos necesarios antes de su futura incorporación al servicio.

El arribo de la embarcación no solo marca la culminación de un extenso viaje desde Australia. También deja en Nueva Palmira el registro de una operación logística de características excepcionales y abre una nueva etapa para la navegación eléctrica de pasajeros en la región.

Con 130 metros de largo y 32 metros de ancho, una capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos, el buque China Zorrilla se posiciona como pionero en movilidad eléctrica marítima.

Comunicado de Buquebus

"Su arribo a Nueva Palmira es el resultado de años de desarrollo y trabajo conjunto y marca la concreción de un proyecto que integra innovación, ingeniería y nueva infraestructura energética", indicó Buquebus en un comunicado y agregó: "La incorporación del buque y el desarrollo de las instalaciones necesarias para su operación entre Uruguay y Argentina configuran un nuevo escenario para el Río de la Plata y abren una nueva etapa para el transporte marítimo de pasajeros en la región".