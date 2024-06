"Hoy empieza la construcción del futuro", afirmó Carolina Cosse

Cosse hizo un llamado a todos los ciudadanos para que ejercieran su derecho al voto, recordando especialmente a las mujeres que han influido en su vida y su carrera. Subrayó la importancia de ser fiel y alentó a todas las niñas y mujeres de Uruguay a hacer lo mismo, destacando la posibilidad de construir un futuro mejor a través del voto.

"Lo bueno que he hecho en la vida se lo debo a mi mamá y a mi abuela. A mi mamá no la tengo, pero en estos días y desde hace estas 48 horas de veda que uno también se encierra, se retrotrae. En los momentos difíciles de mi vida, mi madre siempre me ha dicho, me decía... sé vos misma", expresó emocionada.

Elecciones internas

Cuando se le preguntó sobre la obligatoriedad de las elecciones internas, Cosse planteó: "Bueno, no lo son, pero yo creo que cada uno de nosotros en su corazón quiere construir esperanza [...] y bueno, creo que es el momento de salir y abrirle la oportunidad también a muchos otros y a muchas otras que vendrán".

Respecto a la fórmula presidencial del Frente Amplio, la ingeniera indicó: "Sin duda, sí, sin duda. Ya está hablado, hace tiempo que está hablado. Sí, ustedes ya lo saben, el Frente Amplio ya lo decidió, que lo va a decidir hoy [...] el tema hoy es salir a votar... Hoy votando estamos levantando la mirada y metiéndole con todo para adelante para construir un Uruguay mejor. Hoy empieza la construcción del futuro, de nuestro presente, depende de nuestro futuro".

En un día de intensa actividad, Cosse recorrerá varios comités y plazas para saludar a militantes y ciudadanos. La jornada culminará en la sede de campaña, donde se reunirá con referentes y militantes para esperar los resultados.