Impiden nuevamente a Minerva Foods la compra de tres frigoríficos

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, había anunciado que respaldará la postura que tome la Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia de la cartera que dirige.

El tercer intento de Minerva Foods

En febrero de este año, la compañía multinacional frigorífica informó sobre la presentación formal de una solicitud a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para adquirir en su totalidad las tres plantas pertenecientes a la empresa Marfrig Global Foods. El nuevo pedido se dio después de que el MEF también rechazara la compra.

En aquel entonces, la compañía brasileña informó que intentará concretar la adquisición mediante la compra efectiva de dos de las plantas, una en San José y otra en Salto, y la “reventa inmediata” de la otras que se encuentra ubicada en Colonia.

La empresa dijo que tiene “intereses en el segmento agroalimentario, especialmente en el negocio ganadero”. “La adquisición de Establecimientos Colonia S. A. marcaría la primera inversión del Grupo Allana en Uruguay”, dijo en un comunicado.