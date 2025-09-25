Hacete socio para acceder a este contenido

Política Minerva Foods | MEF |

Tres veces no

Impiden nuevamente a Minerva Foods la compra de tres frigoríficos

Ministerio de Economía denegó otra vez a Minerva Foods la posibilidad de adquirir los frigoríficos de Mafrig Global Foods: Inaler, La Caballada y Colonia.

Minerva Foods fue impedida nuevamente para adquirir frigoríficos en Uruguay.

Por Redacción Caras y Caretas

La Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volvió a denegar la solicitud de la empresa multinacional Minerva Foods para comprar tres frigoríficos de Mafrig Global Foods en Uruguay —Inaler, La Caballada y Colonia—, informó Blasina y Asociados.

La resolución de la Comisión del MEF

La resolución de la comisión indica que denegará la propuesta subsidiaria para la venta de San José a un tercero dentro del plazo máximo de 24 meses desde el cierre de la operación.

Además, no se expedirá “respecto a las visiones discordante entre Minerva y Mafrig relativas a elementos esenciales del contrato, las que deben ser dirimidas en los ámbitos competentes”.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, había anunciado que respaldará la postura que tome la Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia de la cartera que dirige.

El tercer intento de Minerva Foods

En febrero de este año, la compañía multinacional frigorífica informó sobre la presentación formal de una solicitud a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para adquirir en su totalidad las tres plantas pertenecientes a la empresa Marfrig Global Foods. El nuevo pedido se dio después de que el MEF también rechazara la compra.

En aquel entonces, la compañía brasileña informó que intentará concretar la adquisición mediante la compra efectiva de dos de las plantas, una en San José y otra en Salto, y la “reventa inmediata” de la otras que se encuentra ubicada en Colonia.

La empresa dijo que tiene “intereses en el segmento agroalimentario, especialmente en el negocio ganadero”. “La adquisición de Establecimientos Colonia S. A. marcaría la primera inversión del Grupo Allana en Uruguay”, dijo en un comunicado.

