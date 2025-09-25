Impiden nuevamente a Minerva Foods la compra de tres frigoríficos

La Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volvió a denegar la solicitud de la empresa multinacional Minerva Foods para comprar tres frigoríficos de Mafrig Global Foods en Uruguay —Inaler, La Caballada y Colonia—, informó Blasina y Asociados.
Tres veces no
