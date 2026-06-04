Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol |

Vender para funcionar

Peñarol necesita hacer caja y hay sondeos por varios jugadores

Hay un fuerte interés de Turquía por Leandro Umpiérrez de gran presente. También preguntaron de México por el juvenil Brian Barboza.

Hay interés de Turquía por Leandro Umpiérrez y Peñarol necesita vender.

Hay interés de Turquía por Leandro Umpiérrez y Peñarol necesita vender.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol prepara el partido ante Cerro en el estadio Luis Tróccoli por la curta fecha del Torneo Intermedio, la dirigencia ya planifica la reunión que tendrá con el técnico Diego Aguirre para delinear los próximos 6 meses.

Hay varios temas que preocupan a Peñarol. Primero es la muy floja actuación del equipo la primera mitad del año. Segundo, la parte económica del club. En la directiva de esta semana se presentó el flujo de caya que hace referencia al dinero que va a ingresar y al que va a salir de las arcas del club de acá a fin de año.

En tal sentido, respecto a los ingresos hubo una situación que complicó lo económico y fue la muy floja participación del equipo en la Copa Libertadores.

El mirasol no ganó un partido y por triunfo Conmebol otorga 340.000 dólares. Además, al no clasificar a octavos, el aurinegro se perdió de recaudar 1.250.000 dólares y tras ni siquiera poder seguir en Copa Sudamericana dejó de lado un ingreso superior a los 800.000 dólares sin contar la recaudación de los encuentros que hubiese podido disputar en siguientes fases.

El club necesita vender

Por todo lo antes expuesto, una aspecto clave para la economía del club serán las ventas y ahí hay sondeos de Europa por Nahuel Herrera, de Turquía por Leandro Umpiérrez y de México por Brian Barboza. Además, un grande de Italia pretende a Juanchi Rodríguez y ahí el mirasol tiene una plusvalía, además de un bono que cobrara por partido ya jugados en Cagliari.

Bajas para enfrentar a Cerro

Peñarol tendrá varias bajas para enfrentar a Cerro en el estadio Luis Tróccoli. Matías Arezo, Eric Remedi y Lucas Ferreira están suspendidos. Además, Eduardo Darias y Luis Angulo continúan en recuperación y también seguirán al margen. El que tiene chance de volver es Maximiliano Olivera.

Temas

Te puede interesar