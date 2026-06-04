Peñarol necesita hacer caja y hay sondeos por varios jugadores

El mirasol no ganó un partido y por triunfo Conmebol otorga 340.000 dólares. Además, al no clasificar a octavos, el aurinegro se perdió de recaudar 1.250.000 dólares y tras ni siquiera poder seguir en Copa Sudamericana dejó de lado un ingreso superior a los 800.000 dólares sin contar la recaudación de los encuentros que hubiese podido disputar en siguientes fases.

El club necesita vender

Por todo lo antes expuesto, una aspecto clave para la economía del club serán las ventas y ahí hay sondeos de Europa por Nahuel Herrera, de Turquía por Leandro Umpiérrez y de México por Brian Barboza. Además, un grande de Italia pretende a Juanchi Rodríguez y ahí el mirasol tiene una plusvalía, además de un bono que cobrara por partido ya jugados en Cagliari.

Bajas para enfrentar a Cerro

Peñarol tendrá varias bajas para enfrentar a Cerro en el estadio Luis Tróccoli. Matías Arezo, Eric Remedi y Lucas Ferreira están suspendidos. Además, Eduardo Darias y Luis Angulo continúan en recuperación y también seguirán al margen. El que tiene chance de volver es Maximiliano Olivera.