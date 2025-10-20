Inisa y Unicef impulsan tecnología para reforzar seguimiento y reinserción de adolescentes

Objetivos del acuerdo

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, explicó que la herramienta tecnológica permitirá registrar las intervenciones de los educadores y generar una hoja de ruta adaptada a las necesidades de cada joven, en el entendido de que conocer en profundidad a cada adolescente es clave para evitar su reinserción. “Cuando salen de acá, que no vuelvan nunca más, porque el Inisa no es lugar para que los adolescentes regresen. Deben salir con una mochilita repleta de oportunidades y la deben saber usar”.