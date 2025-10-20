Inisa y Unicef impulsan tecnología para reforzar seguimiento y reinserción de adolescentes

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y Unicef Uruguay sellaron un acuerdo de cooperación que apunta a mejorar las políticas socioeducativas dirigidas a la población juvenil del Instituto. En la firma del acuerdo participaron también el director del Inisa, Ángel Fachinetti, y el representante de Unicef Uruguay, Francisco Benavides.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según informó Presidencia, el convenio incluye la creación de un software que permitirá personalizar el seguimiento de cada adolescente, la realización de un censo y el fortalecimiento de los programas de egreso, con el objetivo de favorecer su reinserción social.
Objetivos del acuerdo
El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, explicó que la herramienta tecnológica permitirá registrar las intervenciones de los educadores y generar una hoja de ruta adaptada a las necesidades de cada joven, en el entendido de que conocer en profundidad a cada adolescente es clave para evitar su reinserción. “Cuando salen de acá, que no vuelvan nunca más, porque el Inisa no es lugar para que los adolescentes regresen. Deben salir con una mochilita repleta de oportunidades y la deben saber usar”.
Además, el acuerdo prevé una serie de acciones complementarias, como la elaboración de un estudio sobre la población adolescente privada de libertad, la promoción del cuidado de la salud mental y la formación continua de los equipos educativos. También busca fortalecer los vínculos institucionales y comunitarios, y el trabajo con las familias, para asegurar un acompañamiento más sólido tras el egreso.