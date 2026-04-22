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Sociedad adolescente | Inisa | robos piraña

Se le terminó el recreo

Adolescente fugado de Inisa fue recapturado tras investigación por robos piraña

El adolescente de 17 años estaba privado de libertad por un homicidio ocurrido en 2024 y había fugado del Inisa en setiembre de 2025.

Tras su fuga, el adolescente infractor participó de varios robos piraña.

Tras su fuga, el adolescente infractor participó de varios robos piraña.
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras un allanamiento en Villa Española, en el marco de una investigación por robos piraña ocurridos en Centro y Cordón en las últimas semanas, efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Policía detuvieron a un adolescente de 17 años que había fugado del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) el 29 de setiembre de 2025.

El menor recapturado estaba privado de su libertad por haber participado en un homicidio ocurrido en 2024, consignó Subrayado en base a fuentes de la investigación

Menor vuelve al INISA y dos mayores quedaron a disposición de Fiscalía

Tras su detención, fue llevado nuevamente a un centro de internación del INISA.

En el operativo policial, que buscaba a los responsables de varios robos piraña cometidos en las últimas semanas en Centro y Cordón, también fueron arrestados dos hombres mayores edad que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Durante el procedimiento realizado en una vivienda de Villa Española, los efectivos incautaron ropa que utilizaron los delincuentes en el robo (entre ellos una campera de una empresa de delivery, generalmente usada en estos robos), una moto hurtada, cascos, dos celulares, una tonfa y un perfume.

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