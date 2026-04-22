Tras un allanamiento en Villa Española, en el marco de una investigación por robos piraña ocurridos en Centro y Cordón en las últimas semanas, efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Policía detuvieron a un adolescente de 17 años que había fugado del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) el 29 de setiembre de 2025.
Se le terminó el recreo
Adolescente fugado de Inisa fue recapturado tras investigación por robos piraña
El adolescente de 17 años estaba privado de libertad por un homicidio ocurrido en 2024 y había fugado del Inisa en setiembre de 2025.