Adolescente fugado de Inisa fue recapturado tras investigación por robos piraña

Tras un allanamiento en Villa Española, en el marco de una investigación por robos piraña ocurridos en Centro y Cordón en las últimas semanas, efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Policía detuvieron a un adolescente de 17 años que había fugado del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) el 29 de setiembre de 2025.