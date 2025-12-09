Inspectores de la Armada informan que Cardama tiene ensamblados solo 16 bloques de los 44 de primera OPV

Por ejemplo, a principios de noviembre, el diputado blanco Gabriel Gianoli –del sector del exministro de Defensa Javier García y presidente de la comisión de Defensa– viajó a Vigo y publicó en sus redes sociales un video del primer buque en el astillero de Cardama, alegando que hay “avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas”.

Una obra semi abandonada

El informe también advierte que en las últimas tres semanas las empresas gallegas subcontratadas por Cardama para la construcción disminuyeron la cantidad de personal en la obra de la primera OPV para la Armada Uruguaya.

Asimismo, el reporte de los inspectores uruguayos pone al tanto a las autoridades de que no se han colocado módulos en el buque desde las últimas cuatro semanas y que solamente se han realizado trabajos de soldadura con aquellos que están colocados sobre la vía del astillero.

El avance de la construcción de la primera OPV será uno de los temas que estarán sobre la mesa mañana (miércoles 10) en la interpelación a Lazo, que tendrá la peculiaridad que su antecesor en el cargo -hoy senador nacionalista- Javier García, en cuya administración se firmó el contrato con Cardama , será el miembro interpelante.