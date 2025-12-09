A pocas horas de la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por el anuncio del Poder Ejecutivo acerca del inicio de un proceso de rescisión del contrato con Cardama por la construcción de dos buques OPV, los inspectores de la Armada apostados en el astillero de Vigo (España) reportaron un importe atraso de las obras.
Disipando el humo blanco
Inspectores de la Armada informan que Cardama tiene ensamblados solo 16 bloques de los 44 de primera OPV
Último informe de los dos inspectores uruguayos instalados en Vigo advierte un importante atraso en la primera OPV construída por Cardama: 36% del acero unido.