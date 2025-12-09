Hacete socio para acceder a este contenido

Política Cardama | Armada | OPV

Disipando el humo blanco

Inspectores de la Armada informan que Cardama tiene ensamblados solo 16 bloques de los 44 de primera OPV

Último informe de los dos inspectores uruguayos instalados en Vigo advierte un importante atraso en la primera OPV construída por Cardama: 36% del acero unido.

El atraso de Cardama en la construcción de la primera OPV será uno de los temas de debate en la interpelación a Lazo.
Por Redacción Caras y Caretas

A pocas horas de la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por el anuncio del Poder Ejecutivo acerca del inicio de un proceso de rescisión del contrato con Cardama por la construcción de dos buques OPV, los inspectores de la Armada apostados en el astillero de Vigo (España) reportaron un importe atraso de las obras.

Atraso: Cardama lleva construído solo el 36% del acero de la primera OPV

En el último informe elevado al Ministerio de Defensa el pasado 5 de diciembre -que hizo público este martes El Observador-, los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo, dieron cuenta que el astillero gallego lleva ensamblados 16 bloques, cuando para esta fecha se había estipulado, según el contrato, que ya estuvieran unidos 27 de los 44 bloques que lleva cada una de las OPV.

captura-pantalla-2025-12-08-183956

Esto representa un avance (en la estructura de acero) del 36% de la primera patrullera, lo que dista mucho del 60% que aseguró Mario Cardama y replicaron legisladores del Partido Nacional comprometidos en defender a la empresa española frente al Estado uruguayo.

Por ejemplo, a principios de noviembre, el diputado blanco Gabriel Gianoli –del sector del exministro de Defensa Javier García y presidente de la comisión de Defensa– viajó a Vigo y publicó en sus redes sociales un video del primer buque en el astillero de Cardama, alegando que hay “avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas”.

Una obra semi abandonada

El informe también advierte que en las últimas tres semanas las empresas gallegas subcontratadas por Cardama para la construcción disminuyeron la cantidad de personal en la obra de la primera OPV para la Armada Uruguaya.

Asimismo, el reporte de los inspectores uruguayos pone al tanto a las autoridades de que no se han colocado módulos en el buque desde las últimas cuatro semanas y que solamente se han realizado trabajos de soldadura con aquellos que están colocados sobre la vía del astillero.

El avance de la construcción de la primera OPV será uno de los temas que estarán sobre la mesa mañana (miércoles 10) en la interpelación a Lazo, que tendrá la peculiaridad que su antecesor en el cargo -hoy senador nacionalista- Javier García, en cuya administración se firmó el contrato con Cardama , será el miembro interpelante.

