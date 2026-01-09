Intendencia presentó presupuesto con énfasis en desarrollo ambiental, limpieza y movilidad

Lo describió como un proyecto que "es la expresión financiera de las políticas de gobierno".

"En este caso, es el Presupuesto que da sostén a desarrollar las políticas que nos hemos comprometido a realizar, durante la campaña, que implica las prioridades que la gente marcó, que tienen que ver con los temas del desarrollo ambiental, los residuos, con la movilidad, con seguir sosteniendo todas las actividades que la gente valora mucho, que hace la Intendencia, de políticas culturales, sociales, policlínicas, de turismo, espacios públicos", detalló.

El intendente también se refirió a que la ciudadanía se comprometa junto con el Ejecutivo capitalino para "desarrollar las prioridades" en cuanto a la limpieza, la recolección, la movilidad.

"El orden de ingresos y gastos, que están prácticamente balanceados en la formulación presupuestal, está en el entorno de lo que venía procesando la Intendencia, en órdenes entre 700 /800 millones de dólares. Si sumamos desarrollo ambiental y movilidad, estamos hablando de más de la mitad del Presupuesto. Son las áreas que involucran la mayor cantidad de Presupuesto", describió el intendente en cuanto a los números presentados.

"Decir que una política es prioritaria, si no se acompaña con recursos, es quedar a mitad de camino", dijo.

Cómo se distribuirá el Presupuesto

La intendencia de Bergara comunicó que prevé gastar el 45,3% en sueldos, el 40,3% funcionamiento y el 14,4% en inversión.

En cuanto a la estructura por Departamento del corriente año, la mayor parte de lo recaudado irá para Desarrollo Ambiental, seguido de Movilidad y luego Desarrollo Urbano, entre otras.

Según la comuna, "la carga anual por amortizaciones asociadas al endeudamiento de largo plazo se mantiene en niveles reducidos para el período presupuestado".

"Las amortizaciones representan el 2,7 % de los ingresos corrientes en los años 2026, 2027 y 2028, incrementándose levemente a 2,8 % en 2029 y 2030. Estas cifras reflejan un perfil de vencimientos holgado, gradual y consistente con la capacidad financiera de la IM, sin generar presiones sobre el flujo de fondos", añadieron desde la intendencia capitalina.