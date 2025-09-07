Intendente blanco: "La coalición perdió porque la gente no vio en el bolsillo lo que esperaba"

A falta de una auténtica autocrítica que nunca llega y que con Álvaro Delgado en la presidencia del Partido Nacional ya parece imposible, los principales dirigentes blancos ensayan su propio diagnóstico y para cada uno hay una razón diferente por la que la coalición perdió con el Frente Amplio. Esta vez el que expresó su opinión fue el intendente de Tacuarembó, Nicolás Olivera.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En su diagnóstico la razón principal pasa por el manejo de la economía: "No es un tema de comunicación, como algunos creen y dicen. Capaz la gente no vio en el bolsillo lo que pensaba o lo que esperaba del gobierno", señaló en una entrevista del diario El País.
Olivera pone en segundo lugar a la inseguridad que no se pudo controlar: "Todos queremos ganar más y todos queremos que la seguridad mejore", enumeró.
Candidato de la coalición
El intendente no puso en duda que el el próximo candidato del Partido Nacional a la presidencia volverá a ser Lacalle Pou, aunque consideró que debería ser una mejor mejorada del herrerista: "Una versión más más wilsonista, con más justicia social, de otro perfil y otra sensibilidad", opinó.
También consideró que Lacalle debería abrir más la cancha dentro del PN. "Si se observa el último gabinete, no encontramos gente que no fuera de su sector", cuestionó.
"No es bueno generar concentraciones de poder en un sector que tenga vocación de ser grande, y ser grande a expensas de los más chicos. Eso nos costó en el gobierno", remarcó.