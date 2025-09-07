Intendente blanco: "La coalición perdió porque la gente no vio en el bolsillo lo que esperaba"

Candidato de la coalición

El intendente no puso en duda que el el próximo candidato del Partido Nacional a la presidencia volverá a ser Lacalle Pou, aunque consideró que debería ser una mejor mejorada del herrerista: "Una versión más más wilsonista, con más justicia social, de otro perfil y otra sensibilidad", opinó.

También consideró que Lacalle debería abrir más la cancha dentro del PN. "Si se observa el último gabinete, no encontramos gente que no fuera de su sector", cuestionó.

"No es bueno generar concentraciones de poder en un sector que tenga vocación de ser grande, y ser grande a expensas de los más chicos. Eso nos costó en el gobierno", remarcó.