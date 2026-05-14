Experto británico brindó experiencias con Policía uruguaya sobre seguridad en el fútbol

Intercambio de experiencias para mejorar la seguridad en el deporte

Durante la apertura, Valverde destacó que la conferencia se enmarca en el vínculo de cooperación entre Uruguay y el Reino Unido, así como en la reciente visita realizada por autoridades policiales uruguayas a Londres para conocer de primera mano los modelos de seguridad aplicados en espectáculos deportivos.

La ministra interina señaló que, si bien existen diferencias culturales e idiosincráticas entre ambos países, resulta fundamental conocer cómo se organizan los eventos deportivos en materia de seguridad, el trabajo de identificación de hinchadas y el abordaje de los principales focos de conflicto vinculados al fútbol.

Asimismo, remarcó que el objetivo del Ministerio del Interior es que los espectáculos deportivos puedan desarrollarse en un clima pacífico y seguro, permitiendo que las familias concurran a los estadios con tranquilidad. En ese sentido, valoró la importancia de generar espacios de aprendizaje e intercambio entre todos los actores vinculados a la seguridad en el deporte.

Embed - Ministerio del Interior y Embajada Británica intercambiaron experiencias sobre seguridad en eventos

Cooperación internacional y la experiencia británica con la problemática

Por su parte, el embajador británico destacó el diálogo y la cooperación que mantienen el Reino Unido y el Ministerio del Interior en áreas vinculadas a la seguridad ciudadana, la prevención del crimen organizado y el fortalecimiento de políticas públicas centradas en las personas.

Green subrayó que el Reino Unido posee una extensa experiencia en prevención y gestión de eventos deportivos, construida tanto a partir de logros como de tragedias ocurridas en el pasado, lo que permitió desarrollar sistemas de control y protección para los espectadores.

Además, presentó al Jefe policial Mark Roberts, quien lidera la Unidad Policial de Fútbol del Reino Unido, organismo encargado de apoyar a las fuerzas policiales y agencias de seguridad para reducir incidentes vinculados a hinchas de fútbol. Roberts participó en operativos de seguridad en Eurocopas, Copas Mundiales y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

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Uruguay busca ser referencia regional en el control de la violencia en el fútbol

En tanto, el subdirector de la Policía Nacional, destacó la importancia de la instancia para todos los actores que trabajan en la seguridad de espectáculos deportivos, tanto en fútbol como en básquetbol.

Clavijo afirmó que Uruguay comparte con Inglaterra la pasión por el fútbol y sostuvo que el país aspira a transformarse en una referencia regional en la prevención y mitigación de la violencia en torno al deporte, tal como ocurrió en el Reino Unido.

En ese sentido, aseguró que la Policía Nacional trabaja diariamente para avanzar en ese objetivo y destacó el respaldo de las autoridades para continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad vinculadas al fútbol y otros espectáculos deportivos.