Policía incautó 137 armas de fuego y 57 mil balas en allanamientos simultáneos

Allanamientos simultáneos

Según comunicó el Ministerio del Interior, "una vez finalizadas las técnicas especiales de investigación, se logró recabar elementos de convicción suficientes para la realización de 18 allanamientos -el miércoles 13 de mayo de manera simultánea-, siendo 12 de ellos en la capital del país, tres en la ciudad de Minas (Lavalleja), uno en ciudad de Aiguá (Maldonado), uno en la ciudad de Florida y uno en la ciudad de Delta del Tigre (San José)".