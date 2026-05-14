Policía incautó 137 armas de fuego y 57 mil balas en allanamientos simultáneos

Una mega investigación que se venía desarrollando bajo la órbita de la Fiscalía de Estupefacientes de 3er Turno y la Inteligencia policial, en las últimas horas reveló las actividades de una red encabezada por un presunto armero que comercializaba armas de fuego y municiones de manera ilegal.
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Allanamientos simultáneos
Según comunicó el Ministerio del Interior, "una vez finalizadas las técnicas especiales de investigación, se logró recabar elementos de convicción suficientes para la realización de 18 allanamientos -el miércoles 13 de mayo de manera simultánea-, siendo 12 de ellos en la capital del país, tres en la ciudad de Minas (Lavalleja), uno en ciudad de Aiguá (Maldonado), uno en la ciudad de Florida y uno en la ciudad de Delta del Tigre (San José)".
La operación de Inteligencia contó con la coordinación operativa de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y el apoyo de las Jefaturas de Policía de Florida, Maldonado y Lavalleja, la Dirección Nacional de Guardia Republicana, Policía Científica, Hechos Complejos, Crimen Organizado e Interpol, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, así como también de Seguridad en el Deporte, la Unidad Investigaciones y Análisis Penitenciario y el Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional.
Resultado del operativo
Los allanamientos, resultaron con la detención de 5 personas, la incautación 137 armas de fuego de diversos tipos y calibres; 57.113 municiones; 2 granadas, así como una significativa cantidad de partes de armas y municiones.