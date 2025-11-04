Interior recibirá ayuda de la OEA y el BID para fortalecer control de armas de fuego

La iniciativa permitirá mitigar el efecto negativo de los dispositivos ilícitos en la ciudadanía, explicó la subsecretaria Gabriela Valverde.

Asimismo, señaló que “este trabajo fortalecerá los análisis y el registro de armas y mitigará el efecto negativo y letal que tienen las armas ilícitas en la ciudadanía”.

Agregó que, en los diversos operativos que realiza la Policía Nacional, se incautan armas y municiones y luego se investiga en qué delitos fueron utilizadas.

La jerarca catalogó la iniciativa como inédita, porque es la primera vez que la OEA brinda sus capacidades técnicas y su experiencia en otros países. En tanto, explicó que el BID otorga cooperación en recursos financieros y técnicos.

Embed - Declaraciones de la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde

“Uruguay tiene un compromiso serio en trabajar temas de seguridad”

Por su parte, Marques expresó que se apoya el Plan Nacional de Seguridad para reducir las tasas de homicidios y el uso de armas de fuego en crímenes violentos.

“Se eligió a Uruguay porque tiene un compromiso serio en trabajar temas de seguridad y en construir políticas públicas de impacto. Uruguay puede ser la primera experiencia para reproducir posteriormente en otros países de América Latina y el Caribe”, consideró.