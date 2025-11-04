Interior recibirá ayuda de la OEA y el BID para fortalecer control de armas de fuego

El Ministerio del Interior trabajará junto con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para robustecer el registro y el control de armas. Estos organismos ofrecerán cooperación técnica para diagnosticar las capacidades para combatir el problema de las armas de fuego ilegales.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Cooperación internacional
El ministro Carlos Negro encabezó una reunión con el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Ivan Marques, y la especialista líder en seguridad ciudadana del (BID), Beatriz Abizanda, para iniciar un proceso de cooperación técnica sobre el control de armas de fuego.
En apoyo al Plan Nacional de Seguridad Pública y mediante una labor técnica basada en la evidencia, estos organismos desarrollarán un proceso de cooperación con el que buscan diagnosticar las capacidades institucionales para combatir el problema de las armas de fuego ilegales.
La iniciativa permitirá mitigar el efecto negativo de los dispositivos ilícitos en la ciudadanía, explicó la subsecretaria Gabriela Valverde.
Asimismo, señaló que “este trabajo fortalecerá los análisis y el registro de armas y mitigará el efecto negativo y letal que tienen las armas ilícitas en la ciudadanía”.
Agregó que, en los diversos operativos que realiza la Policía Nacional, se incautan armas y municiones y luego se investiga en qué delitos fueron utilizadas.
La jerarca catalogó la iniciativa como inédita, porque es la primera vez que la OEA brinda sus capacidades técnicas y su experiencia en otros países. En tanto, explicó que el BID otorga cooperación en recursos financieros y técnicos.
“Uruguay tiene un compromiso serio en trabajar temas de seguridad”
Por su parte, Marques expresó que se apoya el Plan Nacional de Seguridad para reducir las tasas de homicidios y el uso de armas de fuego en crímenes violentos.
“Se eligió a Uruguay porque tiene un compromiso serio en trabajar temas de seguridad y en construir políticas públicas de impacto. Uruguay puede ser la primera experiencia para reproducir posteriormente en otros países de América Latina y el Caribe”, consideró.