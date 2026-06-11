El próximo lunes 15 de junio darán comienzo los paros zonales en los liceos de Montevideo convocados por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades), en reclamo de más recursos para la educación en la Rendición de Cuentas. Las medidas culminarán el jueves 18 con un paro de 24 horas.
por más recursos
A partir del lunes inician paros regionales en liceos de Montevideo
Los profesores reclaman mayores recursos para la educación en la Rendición de Cuentas; los paros finalizan el jueves con una medida por 24 horas.