A partir del lunes inician paros regionales en liceos de Montevideo

El martes 16 la paralización alcanzará a los centros educativos de la zona este y noreste de la capital.

En tanto, el miércoles 17 la medida se desarrollará a los liceos de la zona Centro y norte de Montevideo.

Como culminación de estas jornadas, se convocó a un paro general de 24 horas para el jueves 18 de junio. La medida abarcará a todos los liceos públicos de la capital.

El viernes 19 de junio, día en que se conmemora el natalicio de José Artigas, es feriado laborable.

Más recursos para la educación

Verónica Méndez, presidenta de ADES, y Andrea Revuelta, aclararon que los paros acompañan la “lucha” del sindicato por el aumento del presupuesto educativo, el que significa “una inversión y no un gasto”, según señalaron.

Méndez informó que el pasado miércoles, tras el paro del Pit-Cnt, una asamblea de ADES-Montevideo aprobó los paros como forma de “presionar y concientizar al gobierno para aumentar el presupuesto de la educación”.