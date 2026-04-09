Interpelación: para Andrade la oposición quiere "tomar la violencia como botín electoral"

No obstante, "sigue siendo una cifra que interpela, un dato muy duro, pero nos parece que es un dato a considerar, que en el primer año de gestión hubo un descenso importante de cerca de 10.000 hurtos, descenso en los secuestros, descenso en las extorsiones, descenso en los femicidios, o sea, récord en la incautación de droga, en el cierre de boca de pasta base, algunos de los principales jefes narcos que fueron apresados".

Bancada destaca avances

Destacó que hubo avances en datos que "se habían disparado en el periodo anterior, como las estafas, el ciberdelito y demás; se logró quebrar la tendencia de un descenso".

"Esto no es autocomplaciente, es evidente que se requiere avanzar mucho más, pero es extraño que ante esta circunstancia de descenso de los delitos, la respuesta de la oposición sea una interpelación y no intentar aportar a construir salidas", añadió.

Para Andrade, la interpelación se realiza "en momentos donde lo que hay es una crítica dura a la gestión y cómo, cuando se presentan datos que mejoran los resultados anteriores, la respuesta parece ser querer nuevamente tomar el tema de la violencia en la sociedad como un botín electoral".

"Y creo que esa es una actitud que ayuda poco a esta cuestión", concluyó.