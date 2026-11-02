Interpelación a Juan Castillo ya tiene fecha y la oposición descartó pedir la renuncia

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición estará relacionado con el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), en el puerto de Montevideo, y sus consecuencias sobre la economía uruguaya. “Queremos saber los números que perdió el país, todo eso no lo sabemos”, expresó Juri, quien adelantó que buscará obtener información sobre el impacto económico de la conflictividad laboral.

El legislador también pretende abordar la situación del empleo y las perspectivas del mercado laboral, en un contexto de conflictos en diferentes actividades productivas. Entre los motivos que impulsaron la convocatoria figuran las dificultades registradas en el sector frigorífico, los cierres y las reestructuraciones de empresas, además de las controversias laborales vinculadas con la actividad portuaria.

La renuncia no es el objetivo

Pese a los cuestionamientos a la gestión del MTSS, Juri aclaró que la interpelación no tiene como objetivo solicitar la renuncia del ministro. Sin embargo, puso en duda su idoneidad para conducir la cartera al señalar que “habría que ver si era el ministro adecuado para esa cartera”.

El legislador insistió en que el propósito de la convocatoria es obtener explicaciones sobre la actuación del gobierno frente a los conflictos laborales y sus consecuencias para los distintos sectores de la economía. “No esperamos consecuencias, esperamos respuestas que necesita la gente. Lo que necesita la gente es certezas”, afirmó.

De esta manera, Castillo deberá comparecer ante la Cámara de Representantes para responder a los cuestionamientos de la oposición, en una instancia que tendrá como principales ejes la conflictividad laboral, las consecuencias económicas del conflicto portuario y las perspectivas del empleo en el país.