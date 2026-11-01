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Sociedad Día de los difuntos |

un día de recogimiento

Día de los Difuntos: horarios de cementerios y servicios municipales

En el Día de los Difuntos el servicio de recolección de residuos funcionará en forma normal, al tiempo que el transporte público lo hará en régimen de sábados.

Habrá horarios extendidos en los cementerios.

Habrá horarios extendidos en los cementerios.

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Por Redacción Caras y Caretas

Este lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, el transporte público en Montevideo funcionará con el régimen de los sábados al tiempo que los servicios de la Intendencia funcionarán con horarios especiales, en particular en las necrópolis. El servicio de recolección de residuos se realizará con normalidad.

Según informó la Intendencia los cementerios estarán abiertos en los siguientes horarios:

• Cementerios Buceo, Central y del Norte: de 8 a 17 horas.

• Cementerios Paso Molino y del Cerro: de 8 a 16 horas.

En otro orden, el servicio 365 de primera respuesta ante situaciones de crisis o emergencias por violencia de género funciona todos los días del año (incluso sábados, domingos y feriados) de 18 a 21 horas en Soriano 1426 (planta baja). También cuenta con el teléfono 1950 8888 y ante cualquier situación de violencia, escribir “No estas sola” al whatsapp 099 019 500.

El Mirador Panorámico funcionará de forma habitual de 11 a 19 (se ingresa por Soriano 1372).

La Oficina de Información Turística de Ciudad Vieja estará abierta en horario de 9 a 17.

El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) estará abierto en horario de 9 a 22.

Los siguientes servicios permanecerán cerrados:

• Red de policlínicas

• Unidad de atención y orientación sobre servicios sociales

• Gestión de contribuyentes

• Ingresos comerciales y vehiculares

• Ingresos inmobiliarios

• Catastro

• Tesorería

Servicio de transporte público

Funcionará con las frecuencias de un día sábado. Ya se pueden consultar horarios seleccionando Horario especial - 2 de noviembre.

A su vez, se reforzarán los servicios de las líneas que llegan a los cementerios:

• Cementerio Central: 137, 396, 300

• Cementerio del Buceo: 468, 427, 141, 142, 144, 60

• Cementerio del Cerro: 17, 185, 306

• Cementerio de Paso Molino (La Teja): 125, 137, 185, 306, 370, 127, 157

• Cementerio del Norte: 144, 158, 199, 195

Estarán abiertos los locales de los shopping Tres Cruces y Nuevo Centro, ambos en el horario de 11:15 a 17:45.

Otros servicios

Por otra parte, el Servicio de contralor de conductores, donde se tramita la licencia de conducir, no atenderá público.

El Servicio de contralor y registro de vehículos (Pedernal) atenderá en horario especial de 8 a 12 horas, con agenda previa.

El Centro de Gestión de Movilidad (CGM) funcionará en horario normal, con servicio de operación y monitoreo las 24 horas.

En el caso del Servicio de grúa, habrá dos funcionando de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.

También habrá cuerpo inspectivo en dos turnos, de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.

En el caso del estacionamiento tarifado, se podrá estacionar de forma gratuita en las zonas tarifadas.

Cultura

Estarán abiertos los siguientes servicios:

• Museo Histórico Cabildo de 11 a 17 horas

• Jardín Botánico de 7:30 a 19 horas

• Parque Lecocq de 9 a 17 horas

• Punta Espinillo de 8 a 18 horas

Por su parte, los museos Museo Juan Manuel Blanes, de Historia del Arte, del Azulejo, de la Memoria, de la Movilidad y las Identidades, Centro de Exposiciones SUBTE, Museo Parque Fernando García, Planetario de Montevideo, permanecerán cerrados, al igual que el Parque Villa Dolores, el que a partir del martes 3 de noviembre extiende su horario de 9 a 19:30.

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