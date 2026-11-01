Día de los Difuntos: horarios de cementerios y servicios municipales

• Cementerios Paso Molino y del Cerro: de 8 a 16 horas.
En otro orden, el servicio 365 de primera respuesta ante situaciones de crisis o emergencias por violencia de género funciona todos los días del año (incluso sábados, domingos y feriados) de 18 a 21 horas en Soriano 1426 (planta baja). También cuenta con el teléfono 1950 8888 y ante cualquier situación de violencia, escribir “No estas sola” al whatsapp 099 019 500.
El Mirador Panorámico funcionará de forma habitual de 11 a 19 (se ingresa por Soriano 1372).
La Oficina de Información Turística de Ciudad Vieja estará abierta en horario de 9 a 17.
El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) estará abierto en horario de 9 a 22.
Los siguientes servicios permanecerán cerrados:
• Red de policlínicas
• Unidad de atención y orientación sobre servicios sociales
• Gestión de contribuyentes
• Ingresos comerciales y vehiculares
• Ingresos inmobiliarios
• Catastro
• Tesorería
Servicio de transporte público
Funcionará con las frecuencias de un día sábado. Ya se pueden consultar horarios seleccionando Horario especial - 2 de noviembre.
A su vez, se reforzarán los servicios de las líneas que llegan a los cementerios:
• Cementerio Central: 137, 396, 300
• Cementerio del Buceo: 468, 427, 141, 142, 144, 60
• Cementerio del Cerro: 17, 185, 306
• Cementerio de Paso Molino (La Teja): 125, 137, 185, 306, 370, 127, 157
• Cementerio del Norte: 144, 158, 199, 195
Estarán abiertos los locales de los shopping Tres Cruces y Nuevo Centro, ambos en el horario de 11:15 a 17:45.
Otros servicios
Por otra parte, el Servicio de contralor de conductores, donde se tramita la licencia de conducir, no atenderá público.
El Servicio de contralor y registro de vehículos (Pedernal) atenderá en horario especial de 8 a 12 horas, con agenda previa.
El Centro de Gestión de Movilidad (CGM) funcionará en horario normal, con servicio de operación y monitoreo las 24 horas.
En el caso del Servicio de grúa, habrá dos funcionando de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.
También habrá cuerpo inspectivo en dos turnos, de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.
En el caso del estacionamiento tarifado, se podrá estacionar de forma gratuita en las zonas tarifadas.
Cultura
Estarán abiertos los siguientes servicios:
• Museo Histórico Cabildo de 11 a 17 horas
• Jardín Botánico de 7:30 a 19 horas
• Parque Lecocq de 9 a 17 horas
• Punta Espinillo de 8 a 18 horas
Por su parte, los museos Museo Juan Manuel Blanes, de Historia del Arte, del Azulejo, de la Memoria, de la Movilidad y las Identidades, Centro de Exposiciones SUBTE, Museo Parque Fernando García, Planetario de Montevideo, permanecerán cerrados, al igual que el Parque Villa Dolores, el que a partir del martes 3 de noviembre extiende su horario de 9 a 19:30.