Día de los Difuntos: horarios de cementerios y servicios municipales

• Cementerios Paso Molino y del Cerro: de 8 a 16 horas.

En otro orden, el servicio 365 de primera respuesta ante situaciones de crisis o emergencias por violencia de género funciona todos los días del año (incluso sábados, domingos y feriados) de 18 a 21 horas en Soriano 1426 (planta baja). También cuenta con el teléfono 1950 8888 y ante cualquier situación de violencia, escribir “No estas sola” al whatsapp 099 019 500.

El Mirador Panorámico funcionará de forma habitual de 11 a 19 (se ingresa por Soriano 1372).

La Oficina de Información Turística de Ciudad Vieja estará abierta en horario de 9 a 17.

El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) estará abierto en horario de 9 a 22.

Los siguientes servicios permanecerán cerrados:

• Red de policlínicas

• Unidad de atención y orientación sobre servicios sociales

• Gestión de contribuyentes

• Ingresos comerciales y vehiculares

• Ingresos inmobiliarios

• Catastro

• Tesorería

Servicio de transporte público

Funcionará con las frecuencias de un día sábado. Ya se pueden consultar horarios seleccionando Horario especial - 2 de noviembre.

A su vez, se reforzarán los servicios de las líneas que llegan a los cementerios:

• Cementerio Central: 137, 396, 300

• Cementerio del Buceo: 468, 427, 141, 142, 144, 60

• Cementerio del Cerro: 17, 185, 306

• Cementerio de Paso Molino (La Teja): 125, 137, 185, 306, 370, 127, 157

• Cementerio del Norte: 144, 158, 199, 195

Estarán abiertos los locales de los shopping Tres Cruces y Nuevo Centro, ambos en el horario de 11:15 a 17:45.

Otros servicios

Por otra parte, el Servicio de contralor de conductores, donde se tramita la licencia de conducir, no atenderá público.

El Servicio de contralor y registro de vehículos (Pedernal) atenderá en horario especial de 8 a 12 horas, con agenda previa.

El Centro de Gestión de Movilidad (CGM) funcionará en horario normal, con servicio de operación y monitoreo las 24 horas.

En el caso del Servicio de grúa, habrá dos funcionando de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.

También habrá cuerpo inspectivo en dos turnos, de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.

En el caso del estacionamiento tarifado, se podrá estacionar de forma gratuita en las zonas tarifadas.

Cultura

Estarán abiertos los siguientes servicios:

• Museo Histórico Cabildo de 11 a 17 horas

• Jardín Botánico de 7:30 a 19 horas

• Parque Lecocq de 9 a 17 horas

• Punta Espinillo de 8 a 18 horas

Por su parte, los museos Museo Juan Manuel Blanes, de Historia del Arte, del Azulejo, de la Memoria, de la Movilidad y las Identidades, Centro de Exposiciones SUBTE, Museo Parque Fernando García, Planetario de Montevideo, permanecerán cerrados, al igual que el Parque Villa Dolores, el que a partir del martes 3 de noviembre extiende su horario de 9 a 19:30.