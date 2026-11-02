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Política % | Exportaciones | Europa | Mercosur

Balance

Aumentaron las exportaciones a Europa a raíz del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El informe preliminar de Presidencia revela que las exportaciones al bloque europeo alcanzaron los 860 millones de dólares entre mayo y setiembre de 2026.

Aumentaron las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea.

Aumentaron las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea.
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Por Redacción de Caras y Caretas

A seis meses de la puesta en marcha provisional del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer su primer balance oficial, el cual evidencia un comportamiento positivo en las exportaciones y el uso progresivo de las ventajas arancelarias.

Durante el período comprendido entre mayo y setiembre de 2026, las exportaciones nacionales con destino a la UE totalizaron 860 millones de dólares, lo que representa un incremento del 12 % en comparación con igual lapso del año anterior, a contramano de una leve contracción del 1,5 % registrada en las exportaciones globales del país. Del total colocado en el mercado europeo, unos 38 millones de dólares se canalizaron de forma directa al amparo de los beneficios del tratado.

Principales rubros y destinos de exportación

En lo referente a la utilización de las cuotas de acceso preferencial otorgadas por el bloque europeo, el informe detalla que las colocaciones uruguayas se concentraron fuertemente en cuatro sectores clave:

  • Carne bovina refrigerada y congelada

  • Arroz

  • Miel

Estos tres rubros concentraron el 54 % del valor total exportado, mientras que el 46 % restante estuvo compuesto por envíos de cítricos, pescado y carne equina.

Asimismo, el balance resalta una diversificación incipiente en la canasta de productos colocados bajo el esquema preferencial, registrándose las primeras operaciones comerciales en sectores como jugo de naranja, arándanos frescos y productos de panadería.

En cuanto a la logística de ingreso, más de la mitad de las exportaciones ingresaron a través de Países Bajos —consolidado como el principal puerto de entrada a la UE—, complementándose con destinos directos en Alemania, España, Portugal e Italia, hasta abarcar un total de 17 mercados europeos.

Comportamiento de las importaciones y proceso de maduración

Del lado de la oferta externa, las importaciones de bienes provenientes de la Unión Europea se elevaron a cerca de 740 millones de dólares, experimentando un crecimiento interanual del 6 %. De ese volumen, 38 millones de dólares ingresaron bajo las preferencias del acuerdo (con poco más de 1,5 millones amparados bajo esquemas de cupo).

Desde la cartera económica advierten que, si bien este balance inicial permite trazar un panorama alentador sobre el arranque operativo del instrumento, se trata de una ventana temporal acotada. El proceso de inserción y aprovechamiento integral requiere de una curva de maduración y aprendizaje por parte de los operadores comerciales, sumado a los cronogramas de desgravación arancelaria gradual establecidos para los diferentes sectores de la economía.

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