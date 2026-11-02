Aumentaron las exportaciones a Europa a raíz del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Carne bovina refrigerada y congelada

Arroz

Miel

Estos tres rubros concentraron el 54 % del valor total exportado, mientras que el 46 % restante estuvo compuesto por envíos de cítricos, pescado y carne equina.

Asimismo, el balance resalta una diversificación incipiente en la canasta de productos colocados bajo el esquema preferencial, registrándose las primeras operaciones comerciales en sectores como jugo de naranja, arándanos frescos y productos de panadería.

En cuanto a la logística de ingreso, más de la mitad de las exportaciones ingresaron a través de Países Bajos —consolidado como el principal puerto de entrada a la UE—, complementándose con destinos directos en Alemania, España, Portugal e Italia, hasta abarcar un total de 17 mercados europeos.

Comportamiento de las importaciones y proceso de maduración

Del lado de la oferta externa, las importaciones de bienes provenientes de la Unión Europea se elevaron a cerca de 740 millones de dólares, experimentando un crecimiento interanual del 6 %. De ese volumen, 38 millones de dólares ingresaron bajo las preferencias del acuerdo (con poco más de 1,5 millones amparados bajo esquemas de cupo).

Desde la cartera económica advierten que, si bien este balance inicial permite trazar un panorama alentador sobre el arranque operativo del instrumento, se trata de una ventana temporal acotada. El proceso de inserción y aprovechamiento integral requiere de una curva de maduración y aprendizaje por parte de los operadores comerciales, sumado a los cronogramas de desgravación arancelaria gradual establecidos para los diferentes sectores de la economía.