Interpelación a Lazo: estas son la preguntas del senador García a la ministra de Defensa

El listado de preguntas de García a Lazo:

1.- ¿Piensa el Poder Ejecutivo rescindir el contrato? ¿En qué están las negociaciones?

2.- ¿Qué instrumento se utilizó a los efectos de comunicar la rescisión del contrato a la empresa (telegrama colacionado, por vía diplomática, intimación judicial)?

3.- ¿Tiene el Poder Ejecutivo un estudio del costo de la posible demanda del proveedor por la rescisión del contrato?

4.- ¿Tiene conocimiento de que Cardama presentará una denuncia penal contra EuroCommerce? ¿Ha recibido en las ultimas horas alguna comunicación del astillero?

5.- Teniendo conocimiento del contrato desde agosto del año pasado y de la garantía desde marzo de este año, ¿por qué motivo no la rechazó, continuando los pagos, una vez conocida, cuando era uno de los cuestionamientos más reiterados?

6.- ¿Por qué el Poder Ejecutivo no recorrió los pasos jurídicos para la rescisión, previstas en el contrato?

7.- Recibieron propuesta de mediación a través del Dr. Gonzalo Fernández. ¿Cuándo el gobierno le dio respuesta a la empresa? ¿Cuál fue la respuesta?

8.- ¿El gobierno ha presentado las modificaciones al contrato que dijo iba a presentar en la mediación? ¿En caso afirmativo cuáles son? y en caso negativo ¿por qué razón no se presentaron aun?

9.- ¿Cardama ha ofrecido otras garantías de fiel cumplimiento de contrato?

10.- ¿Qué información le brindó Cardama al MDN sobre la situación del próximo hito, relacionado con los motores?

11.- ¿Se reunió con Astilleros de China? ¿En dónde y qué integrantes del gobierno o asesores participaron de esas instancias? ¿Se está evaluando adquirir a CHINA OPV?

12.- ¿Por qué quitó a la Armada de la gestión del Proyecto OPV? ¿Qué equipo de asesores técnicos realizan el seguimiento del proyecto? Nombres, Organismo en el que se desempeñan, experiencia en este tipo de tarea.

13.- ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a cambiar los oficiales de la Armada que estaban designados inicialmente para concurrir a Vigo?

14.- ¿Cuáles son las conclusiones de las consultas a la Facultad de Ingeniería, que en reiteradas oportunidades hizo usted referencia? ¿Quién entregó, a quién y bajo qué medio, la información de los planos?

15.- ¿Se solicitó la concurrencia al Astillero de algún ingeniero naval que pueda acompañar técnicamente los aspectos constructivos y de diseño?

16.- ¿Se dispuso la investigación administrativa por el sinnúmero de filtraciones (planos, correos oficiales, informes de los inspectores)? Detallar número de resolución y expediente administrativo.

17.- ¿Qué plan B hay para adquirir OPV y desde cuándo se está evaluando?

18.- ¿Cuáles son los incumplimientos del astillero formalmente notificados y en su caso en que fecha se realizó la comunicación?

19.- ¿Cuál es el informe del Comandante de la Armada o de la Armada institucionalmente sobre el proceso de construcción?

20.- ¿El Ministerio o funcionarios del Inciso recibió o visitó otros astilleros en su gestión? ¿Con qué objetivo?

21.- Prueba del canal de Marín, ¿a qué se debió el retraso del MDN en remitir la información solicitada por la empresa? ¿La no respuesta en tiempo, que repercusión tiene en los tiempos de construcción de las embarcaciones? ¿Plazo estimado del retraso ocasionado?

22.- ¿Le fue reclamada al MDN una respuesta por las autoridades de Los Países Bajos por la demora en remitir la información?

23.- Hay un documento firmado por el Sr. Subsecretario de Defensa Nacional, en el que se especifican las funciones que pueden cumplir y de las que no están autorizados los inspectores en Vigo. ¿Cuáles son?

24.- En la misión oficial para inspeccionar el astillero y la construcción de OPV autorizada por el Prosecretario Jorge Diaz, por Resolución de 5 de junio de 2025, ¿Quién encomendó a los inspectores a visitar a otros astilleros, organismos públicos, Capitanía marítima, etc.? ¿Se informó a la Armada de España de estas investigaciones previamente?

25.- ¿El gobierno de Uruguay recibió consultas del gobierno de España ante la situación planteada por Cardama?

26.- ¿Existen solicitudes para conformar Tribunales de Ética (Honor) contra el Contralmirante Otto Gossweiler por parte de oficiales de la Armada? ¿Cuántas solicitudes y quienes las hicieron? ¿Se autorizaron? En caso negativo, ¿por qué no? ¿Hay alguna investigación o denuncia en la Justicia Militar por presuntos delitos militares contra este oficial retirado?

27.- El cambio de régimen de viáticos de los inspectores en Vigo decidido por usted, por períodos de tiempo menores, ¿supone mayores erogaciones para el Estado de las fijadas previamente? ¿Supone mayores viáticos para los marinos? ¿Cuál es el costo inicial previsto y el que se proyecta para un año con el cambio de régimen?

28.- La COTEC a la que pertenecen los inspectores enviados a Vigo por Usted, ¿puede legalmente inspeccionar buques militares? ¿Cuál es la normativa que respalda dicha acción?

29.- ¿Por qué no viajó a ver la construcción de las OPV, considerando que ha viajado reiteradas veces al exterior en estos meses (Brasil, Alemania, EEUU y China)?

30.- Según la empresa no obtuvo respuesta a una cantidad de consultas y mails enviados al MDN; ¿Por qué se procedió de esa forma con el constructor?

31.- Los señores ROJAS Y MARSIGLIA elaboraron informes sobre el astillero, proceso de selección, oficiales participantes, etc. ¿Por qué razón no se envió al Parlamento?

32.- Se informó de una Investigación Administrativa que lleva adelante en Presidencia en la ONSC. ¿Por qué no se instruyó en el MDN? ¿Su instructora participó en alguna reunión en MDN o Presidencia con Usted o alguna autoridad del MDN? ¿Se reunió con el Dr. Jorge Diaz por este tema?

