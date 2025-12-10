Hacete socio para acceder a este contenido

Política Cardama | Lazo | renovación

Interpelación

Lazo sobre renovación de garantía trucha enviada por Cardama: "El colmo de desprolijidad y audacia":

La ministra de Defensa denunció que renovación de garantía enviada por Cardama fue armada "a partir de pedazos de archivos" de la garantía inicial, trucha.

Sandra Lazo cuestionó el proceder de Mario Cardama.
Por Redacción Caras y Caretas

El pasado 22 de octubre, pocos minutos antes (18:17) de la conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi, en la que el Poder Ejecutivo denunció que Cardama había presentado como garantía de fiel cumpliemiento del contrato un aval de Eurocommerce Bank, una empresa “de papel” y sin registros de actividad, Cardama envió la renovación de la misma garantía que se comprobó que era trucha.

La "perplejidad" de Lazo por el mail de Cardama reenviando la garantía trucha

Con dicho mail, Mario Cardama intentó desactivar la estrategia del Poder Ejecutivo, pero terminó resultando un agravante del presunto "fraude" denunciado por el gobierno de Orsi, lo que complica aún más la reputación de Mario Cardama y la situación de su empresa.

En el comienzo de su oratoria en la interpelación desarrollada desde la mañana de este miércoles 10 en la Cámara de Senadores, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, manifestó su "perplejidad" de que Cardama le había enviado por mail la renovación de la garantía (que ya llegaba fuera de plazo) "con la misma empresa".

“Unos minutos antes de la conferencia de prensa (convocada por Presidencia para comunicar el inicio del proceso para rescindir el contrato con Cardama) llega a la casilla, un correo oficial donde el señor Francisco (Mario) Cardama nos envía la renovación del aval. Remitiendo la misma garantía a cargo de Eurocommerce Bank lo que lógicamente aumenta la sospecha y la suspicacia respecto del accionar de la propia la empresa constructora”, dijo Lazo al inicio de la interpelación.

La jerarca advirtió que el documento tenía la “misma dirección, el mismo sello, la misma firma que las enviadas un año atrás con el agravante que Eurocommerce bank ahora está en proceso de disolución forzosa”, apuntó. Además, Lazo recordó que en la dirección que figuraba en la garantía (tanto en la inicial como en la renovación) funciona una empresa de servicios inmobiliarios que nada tiene que ver con Eurocommerce Bank.

Peritaje comprobó "indicios de falsedad intrínseca” de la renovación de la garantía

Para “colmo de la desprolijidad y audacia”, agregó la ministra, la “la fecha estampada está literalmente mal” porque dice que la renovación fue emitida “el 26 de setiembre de 2024”.

A partir de nuevos elementos, como la denuncia del notario español cuya firma acompañaba la garantía, el Ministerio de Defensa le pidió al Ministerio del Interior que periciara el documento adjunto (un PDF) que venía en el correo electrónico de Cardama, según publicó el semanario Búsqueda este miércoles 10. En dicho documento se detectaron nuevos “indicios de su falsedad intrínseca” de la garantía presentada por el empresario gallego.

Del análisis de las marcas de agua, el logo, el cuerpo y la firma del texto “denotan que no solo nunca fue un papel físico firmado sino que fue armado a partir de pedazos de otros archivos electrónicos”.

A su vez, señala que “este nuevo documento que contiene en apariencia una firma autógrafa del señor (Alex) Walsh, no es un documento físico digitalizado sino que su existencia es de carácter electrónico”, indicó Lazo. Lo que quiere decir, según explicó la ministra, que Walsh nunca pudo haber firmado físicamente dicho documento ya que su existencia es a partir de una elaboración electrónica de un documento PDF.

Peritaje concluye que la renovación de la garantía enviada por Cardama fue falsificada

