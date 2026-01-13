Hacete socio para acceder a este contenido

Política ordenamiento territorial | Presupuesto | gestión

Ministerio de Vivienda

Ordenamiento Territorial duplicará su presupuesto para fortalecer la gestión

La dirección de Ordenamiento Territorial duplicará su presupuesto con el fin de consolidar el acceso al suelo urbano y profundizar la planificación territorial en todo el país

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), dependiente del Ministerio de Vivienda, anunció una expansión histórica de sus capacidades operativas. Según informó su titular, Paola Florio, la dependencia duplicará su presupuesto durante este período con el fin de consolidar el acceso al suelo urbano y profundizar la planificación territorial en todo el país.

Fortalecimiento técnico y gestión del suelo

El incremento presupuestario tiene como ejes centrales el apoyo directo a las intendencias y la implementación de las metas fijadas en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat. Florio destacó que se trabajará intensamente en:

  • Capacitación técnica: Refuerzo de los equipos profesionales en los gobiernos departamentales.

  • Acceso al suelo: Impulso a la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano para la creación de carteras de tierras efectivas.

  • Protección costera: Continuidad de las estrategias para definir usos prioritarios en los bordes costeros del país.

Hito ambiental: La Cuenca del Santa Lucía

Uno de los puntos más relevantes de la nueva agenda es la aprobación del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial para la Cuenca del Santa Lucía. Este proyecto, remitido a Presidencia a fines de 2025, entrará ahora en una fase de ejecución que coordinará acciones con proyectos estratégicos de infraestructura, como la represa de Casupá, garantizando un desarrollo urbano sostenible en una zona crítica para los recursos hídricos del país.

Uruguay asume el liderazgo regional en Minurvi

En paralelo al fortalecimiento interno, Uruguay ha asumido la presidencia temporal del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (Minurvi).

Este rol posiciona al país como un referente regional en el intercambio de políticas de hábitat y desarrollo urbano. La agenda internacional se desarrollará en estrecha colaboración con organismos de primer nivel como la CEPAL y la ONU, enfocándose en soluciones integrales para las realidades territoriales de América Latina y el Caribe.

"Ocupar este puesto le permitirá a Uruguay liderar un intercambio clave en desarrollo urbano sostenible y políticas de hábitat a escala continental", subrayó Florio.

