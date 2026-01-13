Ordenamiento Territorial duplicará su presupuesto para fortalecer la gestión

La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot), dependiente del Ministerio de Vivienda, anunció una expansión histórica de sus capacidades operativas. Según informó su titular, Paola Florio, la dependencia duplicará su presupuesto durante este período con el fin de consolidar el acceso al suelo urbano y profundizar la planificación territorial en todo el país.
Ministerio de Vivienda
