Ordenamiento Territorial duplicará su presupuesto para fortalecer la gestión

Capacitación técnica: Refuerzo de los equipos profesionales en los gobiernos departamentales.

Acceso al suelo: Impulso a la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano para la creación de carteras de tierras efectivas.

Protección costera: Continuidad de las estrategias para definir usos prioritarios en los bordes costeros del país.

Hito ambiental: La Cuenca del Santa Lucía

Uno de los puntos más relevantes de la nueva agenda es la aprobación del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial para la Cuenca del Santa Lucía. Este proyecto, remitido a Presidencia a fines de 2025, entrará ahora en una fase de ejecución que coordinará acciones con proyectos estratégicos de infraestructura, como la represa de Casupá, garantizando un desarrollo urbano sostenible en una zona crítica para los recursos hídricos del país.