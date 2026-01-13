Encuentran restos óseos bajo árbol que recuerda a "Chiquito" Perrini

El punto exacto del hallazgo reviste una particular relevancia histórica: el árbol había sido plantado entre 1974 y 1975 por familiares de Aldo Perrini, ciudadano carmelitano asesinado bajo tortura en el Batallón N° 4 de Colonia durante la dictadura militar.

Una zona sin registros de sepultura

La principal interrogante para las autoridades radica en la ubicación de los restos. Según declaraciones de Parodi a medios locales, el área nunca ha sido habilitada para enterramientos.

"Hay que ser claro en eso: en la zona en la que estaban los restos no hay sepulturas. No hay ningún registro, y esto hablando a muchos años atrás", enfatizó el alcalde.

Se espera que en un plazo aproximado de 30 días, la Fiscalía emita una resolución basada en el informe técnico de los peritos. Este informe determinará si se requiere una excavación mayor por parte de especialistas o si el caso sigue los cauces administrativos municipales.

Contexto histórico

Aldo Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 y falleció pocos días después a causa de los apremios físicos recibidos. Por su muerte, fue condenado el militar retirado José Tomás Puigvert en 2020, en un caso que también involucró al general Pedro Barneix.