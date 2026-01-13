Hacete socio para acceder a este contenido

Wagner Moura conquista el Globo de Oro y Lula celebra el cine brasileño

Tras su victoria en los Globo de Oro y Cannes, Wagner Moura reafirma el potencial cultural de Brasil en palabras del presidente.

Wagner Moura en el film “O Agente Secreto”.

Lula da Silva felicitó con entusiasmo al actor Wagner Moura por su victoria en el Globo de Oro como Mejor Actor, gracias a su destacada actuación en O Agente Secreto. La felicitación, difundida este lunes en redes sociales, refleja admiración por el talento de Moura y orgullo por el reconocimiento internacional del cine brasileño.

“¡El cine brasileño más una vez en la cima del mundo!”, escribió Lula, destacando la “performance de excelencia” del actor baiano y subrayando la importancia de valorar y fortalecer la cultura en el país.

La importancia de la cultura para Lula Da Silva

El presidente recordó además que la industria cultural brasileña sigue ganando atención y respeto global, y celebró la repercusión de artistas como Moura, cuya carrera ha sido marcada por papeles icónicos en el cine y la televisión, incluyendo Tropa de Elite, que le valió fama internacional, y producciones recientes como O Agente Secreto, galardonada también como Mejor Película en Lengua No Inglesa en los Globo de Oro.

Tras la ceremonia, resurgió en redes un video de 2025 donde Lula felicitaba personalmente a Moura tras su triunfo en el Festival de Cannes. En la conversación, el presidente destacó la importancia de la cultura como motor educativo, político y económico, y animó a consolidar políticas culturales en todo Brasil.

Embajador cultural de Brasil

Conmovido por las palabras de Lula, Moura agradeció el reconocimiento y reafirmó la vocación del país por destacar en el ámbito cultural: “Escuchar a un presidente hablar así de cultura es hermoso. Nos da la certeza de que estamos en el camino correcto”, expresó.

Este nuevo galardón marca otro hito en la carrera de Wagner Moura, consolidándolo como uno de los referentes más importantes del cine brasileño y como un embajador cultural del país en el mundo.

