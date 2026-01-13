Wagner Moura conquista el Globo de Oro y Lula celebra el cine brasileño

La importancia de la cultura para Lula Da Silva

El presidente recordó además que la industria cultural brasileña sigue ganando atención y respeto global, y celebró la repercusión de artistas como Moura, cuya carrera ha sido marcada por papeles icónicos en el cine y la televisión, incluyendo Tropa de Elite, que le valió fama internacional, y producciones recientes como O Agente Secreto, galardonada también como Mejor Película en Lengua No Inglesa en los Globo de Oro.

Tras la ceremonia, resurgió en redes un video de 2025 donde Lula felicitaba personalmente a Moura tras su triunfo en el Festival de Cannes. En la conversación, el presidente destacó la importancia de la cultura como motor educativo, político y económico, y animó a consolidar políticas culturales en todo Brasil.

Embajador cultural de Brasil

Conmovido por las palabras de Lula, Moura agradeció el reconocimiento y reafirmó la vocación del país por destacar en el ámbito cultural: “Escuchar a un presidente hablar así de cultura es hermoso. Nos da la certeza de que estamos en el camino correcto”, expresó.

Este nuevo galardón marca otro hito en la carrera de Wagner Moura, consolidándolo como uno de los referentes más importantes del cine brasileño y como un embajador cultural del país en el mundo.