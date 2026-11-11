Un hombre fue condenado por caso de explotación sexual de menores del INAU

En ese sentido, en setiembre se llevaron a cabo diversos operativos que incluyeron allanamientos, que culminaron con la formalización de cuatro hombres, tres ciudadanos dominicanos y uno venezolano.

Primer hombre condenado por el caso

En esta oportunidad, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno, con la colaboración de la Unidad de Víctimas y Testigos, logró obtener la condena en el marco de la investigación que involucró a adolescentes institucionalizadas en dependencias de INAU de 13 a 17 años, víctimas de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Finalmente, la Justicia condenó a uno de los hombres como autor penalmente responsable de un delito de trata de personas, un delito de asociación para delinquir, un delito de almacenamiento de material de contenido de explotación sexual infantil, un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado, todos en régimen de reiteración real y en concurso formal, el último de los nombrados con un delito de retribución a personas menores de edad y un delito de corrupción, a la pena de seis años y siete meses de penitenciaría.

Además, la Justicia dispuso:

El pago a una de las víctimas de una reparación patrimonial equivalente a 24 ingresos mensuales o, en su defecto, a 24 salarios mínimos.

La prohibición, por el plazo de 10 años, del ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa y de salud, así como en aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

La inscripción del condenado en el Registro de Abusadores y Violadores Sexuales.