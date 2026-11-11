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Sociedad hombre | INAU | menores

Operación Tríada

Un hombre fue condenado por caso de explotación sexual de menores del INAU

Las investigaciones permitieron identificar situaciones en las que adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, institucionalizadas bajo la órbita del INAU, estaban siendo explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera.

Fue condenado el primer hombre en una causa sobre trata de menores del INAU.

Fue condenado el primer hombre en una causa sobre trata de menores del INAU.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º Turno obtuvo la condena de un hombre a seis años y siete meses de penitenciaría por delitos de trata de personas, asociación para delinquir, almacenamiento de material de explotación sexual infantil, abuso sexual especialmente agravado, retribución a personas menores de edad y corrupción.

La investigación sobre explotación, abuso sexual y trata de menores del INAU

La investigación relacionada con explotación sexual de adolescentes bajo la custodia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), fue realizada por la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, a través del Departamento de Investigación de Delitos Especiales; y en en un trabajo en conjunto con las Fiscalías de Delitos Sexuales de 4º, 5º y 6º Turno, y las Unidades Policiales Especializadas en Delitos Especiales y Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Las investigaciones en el marco de la Operación Tríada permitieron identificar situaciones en las que adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, institucionalizadas bajo la órbita del INAU, estaban siendo explotadas sexualmente por hombres de nacionalidad extranjera.

En ese sentido, en setiembre se llevaron a cabo diversos operativos que incluyeron allanamientos, que culminaron con la formalización de cuatro hombres, tres ciudadanos dominicanos y uno venezolano.

Primer hombre condenado por el caso

En esta oportunidad, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno, con la colaboración de la Unidad de Víctimas y Testigos, logró obtener la condena en el marco de la investigación que involucró a adolescentes institucionalizadas en dependencias de INAU de 13 a 17 años, víctimas de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Finalmente, la Justicia condenó a uno de los hombres como autor penalmente responsable de un delito de trata de personas, un delito de asociación para delinquir, un delito de almacenamiento de material de contenido de explotación sexual infantil, un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado, todos en régimen de reiteración real y en concurso formal, el último de los nombrados con un delito de retribución a personas menores de edad y un delito de corrupción, a la pena de seis años y siete meses de penitenciaría.

Además, la Justicia dispuso:

El pago a una de las víctimas de una reparación patrimonial equivalente a 24 ingresos mensuales o, en su defecto, a 24 salarios mínimos.

La prohibición, por el plazo de 10 años, del ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa y de salud, así como en aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

La inscripción del condenado en el Registro de Abusadores y Violadores Sexuales.

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