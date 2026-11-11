Una vida dedicada al tango: Nelson Pino celebra sus 45 años de carrera con un espectáculo especial

Un espectáculo con invitados

Después de varios años realizando espectáculos en solitario, Pino decidió cambiar el formato para esta celebración. La propuesta contará con seis cantantes invitadas: Valeria Lima, Natalia Bolani, Gabriela Morgare, María Noel Taranto, Nancy De Vita y María de los Ángeles. También participarán Sergio Astengo, Lucho Martínez, Luis Esquivel, Raúl Medina, Julio Cobelli y una pareja de baile.

Además el sexteto Hagopian será quien se encargue del acompañamiento musical del espectáculo mientras que destacó principalmente la presencia de su hijo en el escenario, con quien cantará temas a dúo.

Una vida dedicada al tango

Nelson Pino contó que el tango es parte de su vida desde la infancia ya que su padre tocaba el bandoneón y en su casa se escuchaba tango y folclore. “Yo nací con el tango. Si me rascan un poquito abajo de la piel está el tango” y recordó que comenzó a cantar a los 10 años pero fue a los 20 que empezó a dedicarse de manera exclusiva al tango.

A lo largo de cuarenta años de carrera hubo momentos de todo tipo. Pino recordó especialmente los años 2001 y 2002, cuando el trabajo escaseaba y debió dedicarse temporalmente a otra actividad. Sin embargo, y pese a las dificultades “jamás se me pasó por la mente” dejar el tango.

El presente y el futuro del tango

Consultado sobre el acercamiento de las nuevas generaciones al género, Pino consideró que muchos jóvenes llegan al tango a través del baile y luego comienzan a interesarse por sus letras. “No es una música para viejos”, afirmó.

También señaló que existen nuevos cantantes y músicos, aunque advirtió sobre la falta de espacios para desarrollarse y de visibilidad en los medios. “Si no hay formativas no hay jugadores de primera y esto es lo mismo”, comparó, al referirse a la necesidad de contar con lugares donde los artistas puedan crecer.