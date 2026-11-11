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Cultura y espectáculos Pino | Auditorio Nelly Goitiño |

invitados y la presencia de su hijo

Una vida dedicada al tango: Nelson Pino celebra sus 45 años de carrera con un espectáculo especial

El cantante repasará parte de su trayectoria el 15 de noviembre en la Sala del Museo, acompañado por seis invitadas, músicos y bailarines.

Nelson Pino celebra 45 años de tango

Nelson Pino celebra 45 años de tango
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Por Fermín Veiga

Nelson Pino celebra 45 años de trayectoria en el tango con un espectáculo especial que tendrá lugar el próximo domingo 15 de noviembre, a las 20:00 horas en el Auditorio Nelly Goitiño. La propuesta será una oportunidad para recorrer parte de su camino artístico.

“Cuando comencé a los 20 años no me imaginaba que podría llegar a cumplir 45 años de tango”, expresó Nelson Pino en una entrevista con Caras y Caretas. Destacó la importancia de haber mantenido una trayectoria ininterrumpida y seguir contando con el acompañamiento del público.

El espectáculo por sus 45 años de tango será el 15 de noviembre, a las 20:00 horas. Las entradas están disponibles en Tickantel y en la boletería del teatro.

Un espectáculo con invitados

Después de varios años realizando espectáculos en solitario, Pino decidió cambiar el formato para esta celebración. La propuesta contará con seis cantantes invitadas: Valeria Lima, Natalia Bolani, Gabriela Morgare, María Noel Taranto, Nancy De Vita y María de los Ángeles. También participarán Sergio Astengo, Lucho Martínez, Luis Esquivel, Raúl Medina, Julio Cobelli y una pareja de baile.

Además el sexteto Hagopian será quien se encargue del acompañamiento musical del espectáculo mientras que destacó principalmente la presencia de su hijo en el escenario, con quien cantará temas a dúo.

Una vida dedicada al tango

Nelson Pino contó que el tango es parte de su vida desde la infancia ya que su padre tocaba el bandoneón y en su casa se escuchaba tango y folclore. “Yo nací con el tango. Si me rascan un poquito abajo de la piel está el tango” y recordó que comenzó a cantar a los 10 años pero fue a los 20 que empezó a dedicarse de manera exclusiva al tango.

A lo largo de cuarenta años de carrera hubo momentos de todo tipo. Pino recordó especialmente los años 2001 y 2002, cuando el trabajo escaseaba y debió dedicarse temporalmente a otra actividad. Sin embargo, y pese a las dificultades “jamás se me pasó por la mente” dejar el tango.

El presente y el futuro del tango

Consultado sobre el acercamiento de las nuevas generaciones al género, Pino consideró que muchos jóvenes llegan al tango a través del baile y luego comienzan a interesarse por sus letras. “No es una música para viejos”, afirmó.

También señaló que existen nuevos cantantes y músicos, aunque advirtió sobre la falta de espacios para desarrollarse y de visibilidad en los medios. “Si no hay formativas no hay jugadores de primera y esto es lo mismo”, comparó, al referirse a la necesidad de contar con lugares donde los artistas puedan crecer.

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