Pentágono reveló cuánto gastó EEUU en la primera semana de guerra contra Irán

Funcionarios del Departamento de Guerra de Estados Unidos (EEUU) comunicaron al Congreso que en la primera semana de guerra del país norteamericano e Israel contra Irán ha costado aproximadamente 6.000 millones de dólares, informó este sábado The New York Times.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Aproximadamente 4.000 millones de dólares del total de los primeros siete días del conflicto en Medio Oriente se gastaron en municiones, principalmente interceptores para derribar los misiles de la República Islámica de Irán.
La estrategia bélica de EEUU
La destrucción de las defensas aéreas iraníes permite al Pentágono ajustar su estrategia de ataque, abandonando los misiles, que son caros y relativamente escasos, y optar por bombas de gravedad guiadas con precisión, más baratas y abundantes, lanzadas desde aeronaves.
Ahora, con el presidente de EEUU, Donald Trump, exigiendo una "rendición incondicional" de Irán, los funcionarios estadounidenses se preparan para un conflicto que podría durar varias semanas, mientras los republicanos esperan que el Gobierno solicite al Congreso más fondos para la guerra.