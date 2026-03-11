Irán cancela su participación en el mundial: "No competiremos en el país que mató a nuestro líder"

El Gobierno de Irán ha confirmado oficialmente que su selección nacional de fútbol no participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, cuya fase de grupos para el equipo persa debía disputarse íntegramente en suelo estadounidense.
El anuncio, realizado por el ministro de Deportes, Ahman Donyamali, marca un punto de quiebre definitivo en la relación deportiva y diplomática entre Irán y la organización del torneo, citando la imposibilidad de competir en el país que lideró los recientes ataques militares contra su territorio.
No en medio de la guerra y la agresión
El ministro Donyamali fundamentó la decisión en el fallecimiento del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido durante las ofensivas de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. “Después de que el Gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, afirmó el jerarca ante la televisión estatal iraní. El titular de Deportes agregó que, tras sufrir dos guerras en menos de un año y registrar miles de bajas civiles, la nación no tiene posibilidad alguna de concurrir a la cita deportiva.
Este anuncio se produce en un clima de extrema tensión interna y externa, coincidiendo con la deserción de seis integrantes de la selección femenina en Australia, quienes solicitaron asilo tras negarse a cantar el himno nacional. La postura de Teherán contrasta con las declaraciones recientes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien tras reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, había asegurado que el equipo persa sería bienvenido. Según Infantino, el mandatario estadounidense había reiterado personalmente que la selección iraní tendría las garantías necesarias para competir en las sedes de Los Ángeles y Seattle.
No obstante, la retirada unilateral expone a la Federación Iraní a severas consecuencias económicas y administrativas. Según el reglamento de la FIFA para el Mundial 2026, una renuncia con más de 30 días de antelación conlleva multas mínimas de 250.000 francos suizos, además de la obligación de reembolsar los 1,5 millones de dólares entregados para gastos de preparación y la pérdida de los 10,5 millones de dólares asignados por participación. Más allá del impacto financiero, el Consejo de la FIFA podría aplicar sanciones disciplinarias adicionales, incluyendo la exclusión de Irán de futuras competencias internacionales