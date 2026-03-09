Alto comandante de Irán: "Estamos preparados para una guerra con EEUU de al menos 10 años"

HCi2dBvXAAExeU9

"Las estamos produciendo en nuestros centros especializados gracias a nuestros valientes jóvenes y nuestros científicos. La producción se está almacenando y esto va de la mano de la preparación de nuestras Fuerzas Armadas", detalló.

Asimismo, indicó, han entrando en el conflicto los grupos aliados de Irán en Irak y el Líbano, y el líder de los hutíes de Yemen ha manifestado que "tiene el dedo en el gatillo".

La retirada del portaviones de EEUU

El general del CGRI recordó que el portaviones Abraham Lincoln de la Armada de EEUU emprendió la retirada de su lugar de misión tras ser atacado por Irán.

"Atacamos el barco y se retiró mil kilómetros. Bueno, estamos esperando que sus buques de guerra entren en la región. Tanto nosotros, el Frente de Resistencia, como Yemen estamos listos para enviar sus barcos al fondo del mar", aseguró.