IRPF e IASS: oficialismo considera que el cambio es "más justo"

“De las dos vías que tiene escogió el camino que más le conviene al fisco”, agregó, porque esto genera que “más trabajadores o jubilados paguen el impuesto”.

Para el FA es "más justo"

En tanto, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Otero dijo que “es un buen criterio” utilizar la inflación y no la evolución de los salarios para ajustar la BPC, y con ello el IRPF y el IASS.

“El Índice Medio de Salarios tiene muchas aristas que tienen que ver con negociaciones en los consejos de salarios. El IPC es un dato objetivo, que está en la recuperación salarial”, dijo Otero.

“Es un buen criterio que además va a lograr incrementar las posibilidades de cumplir con la lucha contra la pobreza infantil, con más del 40% del presupuesto destinado a la misma”, agregó.

En cuanto a las críticas de la oposición, que ven fines recaudatorios y lo catalogan de “ajuste”, el diputado del FA dijo que no tienen “sentido”, porque la BPC se ajusta todos los años, “de una manera o de otra”. Agregó que la cuestión política de fondo es “un criterio bastante más justo”, porque “a todo el mundo le llega el IPC de manera igualitaria”. Otero señaló que “efectivamente, se mueve la franja” del IRPF, por lo tanto, insistió con que se “acomoda una situación que tenía asimetrías”.