Las consecuencias del racismo "son históricas" y afectan al trabajo dijo jerarca del MTSS

“En las cárceles hay una sobrerrepresentación afro”, y más allá de que no existe un censo carcelario, “se puede inferir este dato”, justificó. En la infancia, la pobreza alcanza “al 46 % de los menores afro”, enumeró. En Uruguay, “si no generas salud y educación”, no se desarrolla capital humano, las personas “con capital empobrecido se transforman en mano de obra barata”, y eso provoca “empleo de baja calidad”, analizó.

“Es un círculo pernicioso que viene desde la esclavitud en adelante, eso no hay que perderlo de vista”, remarcó. Las consecuencias del racismo “son históricas”, se trata de “una larga cadena que se retroalimenta”, puntualizó.

Pese a que el Gobierno recibió “una situación muy compleja en las finanzas del Estado”, para la Rendición de Cuentas se prioriza la pobreza infantil. Entre las medidas para paliar las desigualdades destacó que “las transferencias económicas a las infancias modificarían escenarios de las familias afro”. Además, en cuanto al acceso al trabajo, “la gran vedette” es la nueva Ley Integral de Empleo, “que contiene cupos” para el incentivo de la contratación de personas afrodescendientes “así como a los ex privados de libertad”, resaltó.

Esta ley trae aparejada “un cambio sustantivo y hay que trabajarla en territorio, publicitarla para lograr adhesión”, evaluó. Hay que considerar que “el empleo a través de la ley es transitorio”, matizó. Hoy en día la ley aprobada está en proceso de reglamentación por parte del Ministerio, para que pueda ser efectivamente implementada.

Según destacan el Observatorio sobre Racismo y Xenofobia de la Universidad de la República y Mundo Afro en base al censo 2023, el 10,4 % de la población uruguaya es afrodescendiente. Según los resultados de la Encuesta Continua de Hogares, el 28,7 % de la población afrodescendiente se encuentra bajo la línea de pobreza, mientras que en la población blanca lo está un 15,7 %. El Observatorio aclara que estos resultados se desprenden de la nueva metodología de línea de pobreza 2017 aplicada por el Instituto Nacional de Estadística. Por último, destacan que aunque la Ley reserva un 8 % de los nuevos puestos en el Estado para los afrodescendientes, en 2024 entraron solo en 1,7 % de los nuevos cargos.

Encuentros interinstitucionales

Esta semana, el Inefop[1] realizó un encuentro con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la inclusión laboral de la población afrodescendiente. “El instituto abrió la consulta para integrar elementos a la planificación de la estrategia específica afrodescendiente”, explicó.

Inefop tiene “un área que trabaja sobre la diversidad, otra con la discapacidad y hasta ahora no ha tenido una estrategia organizada en términos de afrodescendientes”, remarcó. Esto es un problema para un colectivo “que tiene un rezago de más de 500 años y donde la ansiedad” de concretar cambios “juega un rol importante, porque se va la vida”, subrayó. A esa actividad Villagra concurrió en representación de Mundo Afro. “A veces saludo con el sombrero de la gobernanza y a veces con el de la sociedad civil”, bromeó. “Vivimos en un país bastante acotado, y a veces tenemos que duplicar el esfuerzo”, complementó.

Por otro lado, la semana pasada el Centro de Estudios del BPS realizó un encuentro en conmemoración del Día de la mujer afrotina, caribeña y de la diáspora. En esa instancia se acordó que dos militantes “afro-organizadas” y funcionarias del organismo, Mónica de los Santos y Marli Arrascaeta, pasen a integrar la Unidad de Género, y así en el mediano o largo plazo “puedan asesorar al directorio del BPS en temas afro”, informó. La propia subdirectora Villagra es funcionaria de carrera de la institución, donde trabajó “mucho sobre discapacidad y derechos humanos” e integró la primera conformación de la Unidad de Género “por determinación del presidente del Banco en aquel entonces, el maestro Murro”, acotó.

La jerarca entrevistada también es presidenta de Organizaciones Mundo Afro, la principal institución de la comunidad afrouruguaya, por lo que además de su rol como funcionaria del Estado contó “siempre con una participación política directa vinculante a lo afro”. Con el cambio de gobierno perdieron espacios, entonces “la idea es transferir a esas funcionarias afro activistas para que puedan seguir empujando las políticas afrodescendientes en la seguridad social”, anunció.

El Centro de Estudios del BPS “siempre apoyó mucho la temática” y el trabajo de “la construcción y la deconstrucción de ideas referidas al racismo”, complementó.

Asimismo, el 19 de agosto se realizará en el Parlamento una actividad de celebración de los 20 años de la Ley del Servicio Doméstico donde participarán el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, el MTSS y el BPS. “Será una actividad de multipartes” y toma especial relevancia porque recientemente “se han categorizado los distintos roles dentro del servicio doméstico” en el marco del Convenio Colectivo “y eso es importante”, resaltó.

Una planificación global

Actualmente las diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil se encuentran perfeccionando la elaboración del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia. Al nuevo Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia “se le están incorporando mejoras y mayores espacios identificados en cuanto a la territorialidad para llevarlo adelante”, dijo. En ese sentido, la jerarca señaló que “en 2019 el Gobierno de Tabaré Vázquez dejó pronto el plan” que con la asunción de la Administración de Lacalle Pou “se dejó de lado”.

Cuando se desarrolló el Plan Nacional del último gobierno de Vázquez, Villagra asesoraba en el BPS. Ese plan lo construyeron “en el territorio, con las inquietudes y las necesidades concretas de la gente”, recordó. Recorrieron departamentos como Rivera, Salto, Maldonado y Rocha “fue un trabajo arduo”, reconoció.

En esa instancia se construyeron diferentes pilares de intervención “como la educación, la salud, el trabajo”, pero con el cambio de administración “no se generó una política y no se bajó a tierra”, lamentó. Ese plan “se elaboró durante todo el año 2019”, luego el Mides lo formalizó y en el 2020 “cambiamos el gobierno y fue barajar y dar de nuevo”, cuestionó. Si bien “quedó para el final del gobierno”, previamente “se fueron generando intervenciones”, aclaró. “Sería injusto no mencionar que el Mides ya tenía un departamento organizado” y realizando un trabajo colaborativo “con la sociedad civil en el período 2015-2020”, resaltó.

El nuevo plan “focaliza la territorialidad” particularmente al norte del Río Negro “que ya estaba identificada desde el primer plan”. Pero además se cuenta con “un subsidio de la CAF [Corporación Andina de Financiamiento] e integra otros aspectos que tienen que ver con lo económico”, transmitió. La rectoría del plan la tiene el Mides, bajo la coordinación de la directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Personas Afrodescendientes, Leticia Rodríguez Taborda.

Se trata de “un cúmulo de acciones” para llevar adelante, y también “trabajar en términos de políticas de cuidado”, comentó. Entre lo que ya comenzaron a implementar está “el fortalecimiento de la sociedad civil” a través del reconocimiento de las promotoras y los promotores de la cultura “que se hacen cargo del territorio”, justificó. En Uruguay tenemos “un Estado acotado y en general la que resuelve las cosas es la sociedad civil”, reconoció. La organización social está comprendida por “muchas instituciones afro con intereses diversos, pero que a la hora de amalgamar son importantes”, valoró.

¿Y los migrantes?

Sobre la población migrante “también hay que hacer un gran trabajo de profundización”, opinó. Desde Mundo Afro se han aliado con la ONG Idas y Vueltas liderada por Rinche Roodenburg, quienes les han “facilitado una cantidad de conocimiento”. Claudia de los Santos[2] “está abocada a ese tema en este momento”, y a darle la transversalidad migrante afrodescendient,e “que no es un tema nada menor”, manifestó.

“La población uruguaya crece a través de los migrantes” es un fenómeno socio demográfico que “de hecho naturalmente la población uruguaya no crece”, evaluó. La mayor presencia es “de dominicanos, cubanos, venezolanos, y hace unos cuantos años eran los peruanos”, transmitió.

“Antes no se veían migrantes en el interior”, pero en la gira de trabajo que realizaron la semana pasada encontraron “en Bella Unión, Salto y Rivera; resulta llamativo”, admitió. En este último departamento “hay un polo interesante por donde entran personas que vienen desde la selva”, desde el norte “y se instala para después seguir otros caminos” culminó.

Rol sindical

“En los Consejos de Salario este tema es muy difícil de incluir” por parte del Ministerio “porque se trabaja por grupos de actividad”, reflexionó. Pero “sería bien interesante” avanzar “en la sensibilización de los sindicatos”, añadió. En el encuentro de Inefop planteó que “de pronto si los sindicatos incluyeran este tipo de reivindicaciones se podrían negociar en los consejos de salarios”. Estos planteos los hizo desde su lugar de “sociedad civil”, más allá del vínculo que tiene con los actores de Inefop “desde el lugar de trabajo”, aclaró.

Hay sindicatos “que tienen una presencia afro muy importante como la FUS [Federación Uruguaya de la Salud] y el Sunca [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines]”, ejemplificó. “Sería interesante poder trabajar con otros tantos también”, complementó.

Por otro lado, “a la hora del reclamo para el cumplimiento de la cuota” en los llamados del Estado “sería interesante trabajar con AEBU [Asociación de Bancarios del Uruguay]”, que es un sindicato que “por sus características ha logrado mejores resultados”, reflexionó.

El trabajo con los sindicatos “da garantías de que la cuota se va a cumplir”, por ejemplo “la última denuncia que hay por mal uso de la cuota surgió de AEBU”, indicó. Esta organización monitorea llamados “para el Banco Central, para el Banco República y un montón de instituciones del Estado”, describió. Más allá del caso concreto recordó que “todos los sindicatos tienen un súper valor” y que ella misma viene “del mundo sindical”.

Por último, distinguió que en el PIT-CNT “hay un grupo que viene trabajando hace muchos años sobre temas afro” y que cuando vino hace dos años la jurista Mireille Fanon (hija del líder anticolonial Frantz Fanon) también la invitaron a ella “para reflexionar y conversar”.

[1] La conducción política del Instituto la realiza un consejo directivo integrado por el MTSS, el Ministerio de Educación y Cultura, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como hay representantes del PIT-CNT y de las Cámaras de Industria, y de Comercio y Servicios.

[2] De los Santos integra la Unidad de Migración de la Asesoría en Relaciones Internacionales del MTSS.