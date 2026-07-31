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Política deportados |

"Un mal paso"

Deportados cubanos vuelven a generar tensión entre el FA, Pit-Cnt y gobierno

Las conversaciones del gobierno con Estados Unidos sobre la posibilidad de que vengan al país deportados por el gobierno de Trump hacen "ruido".

Conversaciones entre EE.UU y Uruguay por deportados cubanos genera tensión entre el oficialismo, la central sindical y el gobierno.&nbsp;

Conversaciones entre EE.UU y Uruguay por deportados cubanos genera tensión entre el oficialismo, la central sindical y el gobierno. 

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Este jueves continuaron las repercusiones políticas tras conocerse, a través del The New York Times, que desde hace meses el gobierno uruguayo conversa con Estados Unidos sobre la posibilidad de que vengan al país deportados por el gobierno de Donald Trump. El senador del Partido Socialista Gustavo González consideró que sería "un mal paso".

“Me enteré por la prensa, no tengo ningún mensaje oficial”, cuestionó González, y apuntó contra el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: “Lo tomo mal porque todo lo que venga de Marco Rubio hay que leerlo 100 veces. Es un hombre beligerante que apuesta a la guerra y a la represión. Y además, detrás de esto está la ICE, que es el organismo de Estados Unidos que se encarga de los migrantes y que generó la mayor represión de los últimos 20 años a migrantes hace unos meses atrás, con muertos incluidos”.

“Nuestro país tiene que tener, a mi juicio, las fronteras abiertas para todos los que quieran venir. Otra cosa es el deportado. El deportado no viene porque quiere, viene porque lo mandan”, agregó.

"No ser cómplice de la violación de los derechos humanos"

Por su parte, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo a La Diaria que el tema no se conversó todavía en los ámbitos orgánicos de la central sindical. Antes de participar en el acto de inauguración de las celebraciones por los 60 años del congreso fundacional de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), y a título personal, Abdala consideró que Uruguay “no debería ser cómplice de la violación de los derechos humanos en Estados Unidos”. Dijo que “hay un problema que es básico” y es que la política de deportaciones del gobierno de Donald Trump “de gente que tiene mucha antigüedad en la sociedad de Estados Unidos, esa política con una dosis importante de racismo, con una dosis importante de intolerancia”, “viola, según distintos ámbitos, incluso judiciales de los propios Estados Unidos, los derechos humanos”.

“Uruguay no puede estar involucrado en ayudar a la violación de los derechos humanos en Estados Unidos”, insistió Abdala. “Tenemos que ser siempre muy celosos de nuestra autodeterminación, de nuestra soberanía democrática, de una línea histórica en Uruguay, desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales, como país chico que somos, de manejarnos con el derecho internacional, de manejarnos con los derechos humanos” y “nunca” ser “cómplices de estas aberraciones que están a la moda”, remarcó.

El presidente del Pit-Cnt opinó que Uruguay debería tener “otro tipo de conductas en el plano internacional”. Recordó que en esta materia la central sindical ha planteado “abiertamente sus diferencias” y ha señalado, por ejemplo, que “no tenemos por qué participar en cónclaves macarthistas que acusan a una parte de nuestra democracia de terrorismo”. Esto en referencia a la asistencia del embajador de Uruguay en Estados Unidos, Daniel Castillos, a la “reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político” organizada por el gobierno de Trump en Washington, donde el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habló del "terror violento" del Movimiento de Liberación Nacional.

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