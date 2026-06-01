El partido entre Peñarol y Central Español a disputarse este lunes a la hora 20 en el Estadio Campeón del Siglo, cerrará la tercera fecha del Torneo Intermedio. No es un partido más para el carbonero. Si el equipo de Diego Aguirre logra el triunfo no sólo continuará puntero en el Grupo A del Intermedio, sino que alcanzará la cima de la Tabla Anual
Por la cima
Peñarol recibe a Central Español buscando la punta de la Tabla Anual
El mirasol quiere seguir en lo más alto del Grupo A del Intermedio pero tendrá duro rival en el palermitano.