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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | Central Español

Por la cima

Peñarol recibe a Central Español buscando la punta de la Tabla Anual

El mirasol quiere seguir en lo más alto del Grupo A del Intermedio pero tendrá duro rival en el palermitano.

Peñarol va por la cima de la Tabla Anual.

Peñarol va por la cima de la Tabla Anual.
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El partido entre Peñarol y Central Español a disputarse este lunes a la hora 20 en el Estadio Campeón del Siglo, cerrará la tercera fecha del Torneo Intermedio. No es un partido más para el carbonero. Si el equipo de Diego Aguirre logra el triunfo no sólo continuará puntero en el Grupo A del Intermedio, sino que alcanzará la cima de la Tabla Anual

Peñarol llega a este encuentro con el objetivo de consolidarse a nivel local tras su reciente eliminación de las competiciones internacionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana). El equipo aurinegro busca mantener el puntaje ideal en el Torneo Intermedio, donde acumula seis unidades tras sus primeras dos presentaciones, y sumar puntos vitales para alcanzar la cima de la Tabla Anual.

Por su parte, Central Español se presenta como un rival de cuidado. El equipo palermitano está realizando una campaña destacada en la temporada 2026 y cuenta con el antecedente favorable de haber derrotado a Peñarol (2-1) durante el pasado Torneo Apertura. Actualmente, se ubican en la zona alta de la clasificación, lo que convierte a este cruce en un duelo directo por el posicionamiento en el campeonato.

El once de Aguirre

Peñarol tendrá algunas bajas importantes para enfrentar al palermitano. Eduardo Darias, Luis Angulo y Maximiliano Olivera no serán de la partida ya que se vienen recuperando de sendas lesiones.

Así las cosas, el equipo sería con Washington Aguerre; Brian Barboza, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Lucas Hernández; Jesús Trindade, Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Gastón Togni y Matías Arezo.

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