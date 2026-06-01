Peñarol recibe a Central Español buscando la punta de la Tabla Anual

Por su parte, Central Español se presenta como un rival de cuidado. El equipo palermitano está realizando una campaña destacada en la temporada 2026 y cuenta con el antecedente favorable de haber derrotado a Peñarol (2-1) durante el pasado Torneo Apertura. Actualmente, se ubican en la zona alta de la clasificación, lo que convierte a este cruce en un duelo directo por el posicionamiento en el campeonato.