Jorge Díaz cuestionó a Mónica Ferrero por separar investigaciones en Operación Trazador

Díaz expresó que “lo que nos llevamos como deberes es trabajar sobre una modificación de la evaluación nacional de riesgo de Uruguay para incluir algunos aspectos que hoy no están incluidos”.

“Hay un dato real, no funcionaron las alertas que debieron funcionar, el uso de dinero en efectivo en grandes cantidades ya de por sí es un elemento indicativo de riesgo, y el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, mucho más todavía”, dijo Díaz en referencia a la utilización de mucho dinero para pagar cuentas, con billetes de 100 y 200 pesos, como hacía Leiva en el Abitab de la esposa de Jorge Gandini y otros.

Díaz cuestionó decisión de Ferrero de separar investigación de lavado de narcotráfico

Asimismo, cuestionó la decisión de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, que resolvió que sea el fiscal Especializado de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez y no la fiscal de Estupefacientes de quien 1er Turno, Angelita Romano, quien investigue el lavado activos de la red de narcotráfico para la que operaba Pablo Leiva.

“El no desarrollo de una investigación conjunta del delito precedente y el delito de lavado, eso es una acción concreta que sí está prevista en la estrategia y que lamentablemente en este caso concreto, por la información de origen público, no se ha cumplido, y por otro es un reclamo que ha hecho el Ministerio del Interior desde el primer día que se configuró la comisión”, explicó Díaz.