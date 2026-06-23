UTE anunció bonificación de 40% en tarifas para jubilados y becarios del Fondo de Solidaridad

"Aproximadamente unos 70.000, de los cuales hay unos 17.000 que tenemos identificados y a los cuales estamos recomendando cambiar el titular a su nombre, también teniendo en cuenta que cumpla los demás requisitos para acceder a esa bonificación, que es tener en el servicio eléctrico una potencia contratada menor o igual a 3,5 kb, tener a su nombre un único servicio eléctrico, y tarifa residencial asociada en ese servicio", explicó Juan Carlos Patrone, gerente de UTE.