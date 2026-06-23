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Política

solidaridad

Bancadas del FA recibieron a la embajadora de Cuba en Uruguay

Durante el encuentro se habló sobre la situación de la isla, agredida desde comienzos de este año con nuevas medidas que reforzaron el bloqueo de EEUU.

Embajadora de Cuba con legisladores del Frente Amplio.

Embajadora de Cuba con legisladores del Frente Amplio.
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La embajadora de Cuba en Uruguay, Lissett Bárbara Pérez Pérez, fue recibida este martes en el Palacio Legislativo por las bancadas del Frente Amplio (FA), para informar acerca de la situación de su país y de las relaciones entre ambas naciones.

"Muy agradecidos de la gentileza de los legisladores que nos permitieron hablarle de #Cuba y del inhumano bloqueo que nos asfixia y que llega a niveles inhumanos e intenta naturalizarse", señala la embajadora en el muro de Facebook de la Embajada.

Agregó que se informó a los legisladores acerca "del peligro de una agresión militar, de nuestra concepción de guerra de todo el pueblo, de la creatividad de hombres y mujeres de todos los sectores que siguen manteniendo la vitalidad de nuestro archipiélago a pesar de los que nos quieren muertos sin sonrojo".

Se dialogó en la ocasión "sobre la maquinaria externa, de dinero en funciones, para demonizarnos, porque eso se necesita para abusar y desconectar a un país. Se intercambió también sobre las transformaciones económicas en curso".

La diplomática tuvo palabras de elogio para la arquitectura del Palacio Legislativo, "majestuoso el palacio y emotiva la sala de reuniones con rostros de desaparecidos que imposible no mirar una y otra vez".

"Muchísimas gracias a tantos amig@s de Cuba al sur del Sur", culminó.

Agresión contra Cuba

A inicios de este año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron tras la acción militar de EEUU en Venezuela.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Además, el Gobierno estadounidense ha emitido numerosas sanciones contra empresas cubanas como el conglomerado militar Gaesa y la estatal Cuba Petróleo, así como a personas asociadas a ellas.

La Habana afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

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