Bancadas del FA recibieron a la embajadora de Cuba en Uruguay

Se dialogó en la ocasión "sobre la maquinaria externa, de dinero en funciones, para demonizarnos, porque eso se necesita para abusar y desconectar a un país. Se intercambió también sobre las transformaciones económicas en curso".

La diplomática tuvo palabras de elogio para la arquitectura del Palacio Legislativo, "majestuoso el palacio y emotiva la sala de reuniones con rostros de desaparecidos que imposible no mirar una y otra vez".

"Muchísimas gracias a tantos amig@s de Cuba al sur del Sur", culminó.

Agresión contra Cuba

A inicios de este año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron tras la acción militar de EEUU en Venezuela.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Además, el Gobierno estadounidense ha emitido numerosas sanciones contra empresas cubanas como el conglomerado militar Gaesa y la estatal Cuba Petróleo, así como a personas asociadas a ellas.

La Habana afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.