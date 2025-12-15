Julio Alfredo Posada asume como ministro de la Suprema Corte de Justicia

El artículo 236 de la Constitución establece que los miembros de la SCJ deben ser designados por la Asamblea General con dos tercios de votos del total de sus componentes en un plazo de 90 días. En caso de no convocarse la Asamblea en ese lapso, el cargo debe ser ocupado de manera automática por el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad.

Posada, quien integraba el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno desde 2008, era el ministro con mayor antigüedad en ese cuerpo, según lo consignado por Búsqueda.

La carrera de Posada en el Poder Judicial

El nuevo ministro cuenta con una extensa trayectoria en el Poder Judicial, iniciada en 1988 como actuario adjunto de los Juzgados Letrados de Tacuarembó. Posteriormente, fue designado al frente del Juzgado de Paz de la 12° Sección Judicial de Paysandú.

A lo largo de su carrera, se desempeñó como Juez de Paz en Cerro Largo (1989), Juez Letrado en Cerro Largo de 4° turno, Juez Letrado en Rocha de 4° turno, y Juez Letrado Suplente y de Familia (1997). Desde 1997 hasta 2006, ocupó el cargo de Juez Letrado en lo Civil en Montevideo, según consta en la página institucional del Poder Judicial.