Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Posada | Suprema Corte de Justicia | Constitución

En el Parlamento

Julio Alfredo Posada asume como ministro de la Suprema Corte de Justicia

Tras la vacancia generada en setiembre, la Asamblea General tomó juramento a Posada, quien era el miembro con mayor antigüedad en los Tribunales de Apelaciones.

Julio Alfredo Posada tomó juramento como ministro de la Suprema Corte de Justicia

Julio Alfredo Posada tomó juramento como ministro de la Suprema Corte de Justicia

 Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Asamblea General de la República se reunió este mediodía para llevar a cabo la Toma de Juramento del Dr. Julio Alfredo Posada Xavier, quien asume como Ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La asunción se realizó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Constitución de la República, un día antes de que venciera el plazo establecido para la designación. El cargo se encontraba vacante desde el cese de María Elena Martínez, quien completó diez años en el organismo en setiembre de este año.

Durante la ceremonia, el Dr. Posada Xavier prestó el juramento de rigor, citando: “Yo, Julio Alfredo Posada Xavier, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y a defender la Constitución de la República”.

El artículo 236 de la Constitución establece que los miembros de la SCJ deben ser designados por la Asamblea General con dos tercios de votos del total de sus componentes en un plazo de 90 días. En caso de no convocarse la Asamblea en ese lapso, el cargo debe ser ocupado de manera automática por el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad.

Posada, quien integraba el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno desde 2008, era el ministro con mayor antigüedad en ese cuerpo, según lo consignado por Búsqueda.

La carrera de Posada en el Poder Judicial

El nuevo ministro cuenta con una extensa trayectoria en el Poder Judicial, iniciada en 1988 como actuario adjunto de los Juzgados Letrados de Tacuarembó. Posteriormente, fue designado al frente del Juzgado de Paz de la 12° Sección Judicial de Paysandú.

A lo largo de su carrera, se desempeñó como Juez de Paz en Cerro Largo (1989), Juez Letrado en Cerro Largo de 4° turno, Juez Letrado en Rocha de 4° turno, y Juez Letrado Suplente y de Familia (1997). Desde 1997 hasta 2006, ocupó el cargo de Juez Letrado en lo Civil en Montevideo, según consta en la página institucional del Poder Judicial.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar