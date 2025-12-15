Caso Ojeda: vínculos políticos en el Parlamento y dictamen jurídico que lo "favoreció"

Una serie de revelaciones sobre la estructura del servicio jurídico del Parlamento ha puesto bajo la lupa el dictamen presuntamente favorable al senador colorado Andrés Ojeda, en medio de la controversia por una posible violación de la Constitución. La investigación sobre la procedencia y el proceso de elaboración de dicho informe ha dejado al descubierto una red de vínculos partidarios y presuntas presiones que comprometen la objetividad técnica del documento, según informó el periodista Eduardo Preve.