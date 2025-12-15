Reconciliación, verdad y nunca más: el proyecto de ley que presentó Bordaberry

Para el cumplimiento de estas funciones, el proyecto habilita a sus integrantes a solicitar documentación, recibir testimonios, realizar entrevistas y desarrollar todas las acciones que consideren necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. El texto establece, además, que las actuaciones estarán amparadas por el secreto profesional, por lo que no podrán revelarse identidades de fuentes ni datos sensibles a los que se acceda.

La propuesta aclara expresamente que las atribuciones de esta nueva comisión no interferirán con las competencias de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a la que la normativa vigente asigna la búsqueda de los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Junto con la comisión, el proyecto prevé la creación del Archivo Nacional de la Verdad, que funcionaría como una sección del Archivo General de la Nación y tendría como objetivo la organización, preservación y acceso a la documentación vinculada al pasado reciente.

Reclusión "humanitaria"

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación del régimen de reclusión para personas condenadas por delitos cometidos hasta el 1.º de marzo de 1985. En ese marco, se propone habilitar la prisión domiciliaria para mayores de 75 años, siempre que medie una evaluación judicial previa. El texto fundamenta esta medida en la necesidad de contar con un régimen “humanitario y equilibrado” que contemple situaciones de deterioro físico extremo, sin afectar la vigencia de las condenas ni los derechos de las víctimas.

En la exposición de motivos, Bordaberry sostiene que, a cuatro décadas del retorno democrático, Uruguay logró consolidar la convivencia republicana desde distintas tradiciones políticas, aunque identifica dos asuntos que considera aún pendientes: el esclarecimiento definitivo del destino de los desaparecidos y la inexistencia de un marco claro para la prisión domiciliaria en casos de personas de edad avanzada condenadas por hechos anteriores a 1985.

El senador repasa, además, distintas iniciativas y pronunciamientos de expresidentes vinculados a la idea de reencuentro nacional, como el proceso de transición democrática impulsado por Julio María Sanguinetti, la Comisión para la Paz creada durante el gobierno de Jorge Batlle y el mensaje del “Nunca Más” proclamado por Tabaré Vázquez. También recoge expresiones públicas de Luis Alberto Lacalle Herrera, José Mujica y Luis Lacalle Pou en relación con la necesidad de verdad, justicia y construcción de futuro sin quedar anclados en las divisiones del pasado.

“El presente proyecto procura completar esa tarea, sin reabrir heridas ni dividir a los uruguayos”, señala el legislador en el texto, donde afirma que la reconciliación “no surge del olvido sino de la integración serena del pasado”, y que el país se encuentra en condiciones de cerrar capítulos pendientes “con dignidad, equilibrio y serenidad institucional”.