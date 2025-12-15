Se constituyó la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros: ¿cuál será su rol?

¿Qué funciones tendrá?

Actualmente, la vivienda se encuentra en poder de las autoridades de la enseñanza, lo que habilita a que la nueva asociación pueda desarrollar allí diversas actividades. En ese sentido, el comunicado señala que la creación de la entidad “posibilitará que desde allí se puedan desarrollar actividades educativas, culturales, de formación y documentación”, así como “realizar investigaciones, talleres y publicaciones; celebrar convenios; gestionar programas y fondos nacionales o internacionales”.

Asimismo, la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros tendrá como fines centrales “promover, difundir y defender los derechos humanos, la memoria histórica, la justicia social, la igualdad de género y la vigencia del Estado de Derecho y la democracia”, de acuerdo al texto difundido.

La conducción de la organización estará encabezada por la maestra y militante feminista Lilián Celiberti, quien integrará un equipo amplio conformado por referentes del ámbito de los derechos humanos, la educación y la militancia social.

Integrantes de la Asociación

El equipo de la Asociación está conformado por Nicolás Carissi, Leomar Pastorino, Gabriela Iribarren, Isabel Wschebor, Mónica Caffa, Carlos Ketzoian, Macarena Gómez, Luis Ruiz, María José Sosa, Sara Mendez, Marta Rochon, Jose Luis Muñoz, Mara Velásquez, Elba Rama, Macarena Gelman, Federico Lagomarsino, Silvia Luces, Violeta Mallet, Eduardo Pin, Hernán Trigo, Daniel Bentancur, Humberto Almiratti, Raul Olivera, Mirtha Guianze y Filomena Narducci.