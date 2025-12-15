Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Elena Quinteros | Derechos Humanos |

Memoria histórica

Se constituyó la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros: ¿cuál será su rol?

La Asociación Civil Maestra Elena Quinteros se creó el Día de los Derechos Humanos, y estará encabezada por la militante feminista Lilián Celiberti.

Elena Quinteros.

Elena Quinteros.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado miércoles 10 de diciembre se realizó en Montevideo la asamblea constitutiva de la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros, una nueva organización de la sociedad civil orientada a la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos, la memoria histórica y la justicia social.

La instancia reunió a alrededor de un centenar de personas que adhirieron a la iniciativa y participaron como fundadoras. Ante escribano público, se aprobó el estatuto de la asociación y se definió la nómina de sus órganos de conducción para los próximos tres años, formalizando así su creación jurídica.

Un comunicado de la Asociación informó que su concreción es el resultado de un proceso previo vinculado a la recuperación de la vivienda ubicada en la calle Ramón Massini 3044, lugar desde donde fue secuestrada la maestra Elena Quinteros el 26 de junio de 1976. La misiva recuerda que ese proceso culminó con “la decisión política de la ministra de Defensa Nacional, de que la vivienda desde donde fuera secuestrada (…) dejara de estar en poder de la División de Ejército I”, atendiendo a un reclamo formulado por el Partido por la Victoria del Pueblo.

¿Qué funciones tendrá?

Actualmente, la vivienda se encuentra en poder de las autoridades de la enseñanza, lo que habilita a que la nueva asociación pueda desarrollar allí diversas actividades. En ese sentido, el comunicado señala que la creación de la entidad “posibilitará que desde allí se puedan desarrollar actividades educativas, culturales, de formación y documentación”, así como “realizar investigaciones, talleres y publicaciones; celebrar convenios; gestionar programas y fondos nacionales o internacionales”.

Asimismo, la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros tendrá como fines centrales “promover, difundir y defender los derechos humanos, la memoria histórica, la justicia social, la igualdad de género y la vigencia del Estado de Derecho y la democracia”, de acuerdo al texto difundido.

La conducción de la organización estará encabezada por la maestra y militante feminista Lilián Celiberti, quien integrará un equipo amplio conformado por referentes del ámbito de los derechos humanos, la educación y la militancia social.

Integrantes de la Asociación

El equipo de la Asociación está conformado por Nicolás Carissi, Leomar Pastorino, Gabriela Iribarren, Isabel Wschebor, Mónica Caffa, Carlos Ketzoian, Macarena Gómez, Luis Ruiz, María José Sosa, Sara Mendez, Marta Rochon, Jose Luis Muñoz, Mara Velásquez, Elba Rama, Macarena Gelman, Federico Lagomarsino, Silvia Luces, Violeta Mallet, Eduardo Pin, Hernán Trigo, Daniel Bentancur, Humberto Almiratti, Raul Olivera, Mirtha Guianze y Filomena Narducci.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar