Deportes Monarriz |

de 16 a 22 en la sede social

Danubio: jornada de elecciones y negociación con un jugador de experiencia

Danubio negocia la llegada de Jonathan Urretaviscaya, futbolista que fue dirigido por Diego Monarriz el último año en Juventud de Las Piedras.

Elecciones en Danubio.

 Foto: Danubio
Lunes de mucho movimiento en Danubio, institución que este lunes se enfrenta a un nuevo acto eleccionario para confirmar al sucesor de Arturo del Campo como presidente del elenco franjeado. Luego de un acuerdo electoral, se presentará una única lista.

Tabaré Fierro será el nuevo presidente de Danubio, que tendrá a Gastón Barlocco como vicepresidente. Además de ellos dos, la directiva estará conformada por Karen Layoya, Aníbal Rey, Eduardo Pisoni, Fernando Carreño, Anabel Patrón, Fernando del Campo, Fernando Pérez, Juan Lazaroff y Gonzalo Martínez.

Las elecciones se desarrollarán desde las 16:00 horas hasta las 22:00, en la sede social de Danubio, que está ubicada en Avenida 8 de Octubre entre Guemes y Alférez Real. Están habilitado para votar los socios mayores de 18 años y con al menos 3 años de antigüedad.

¿Primera alta en Danubio?

Luego de haber presentado a Diego Monarriz como el entrenador para la temporada 2026, Danubio ya comenzó a moverse para la conformación del plantel para hacer frente a un campeonato en el que deberá sumar un buen colchón de puntos debido a la situación con el descenso.

Uno de los apuntados, a pedido expreso del nuevo entrenador, es Jonathan Urretaviscaya que en el último año defendió a Juventud de Las Piedras. El representante del jugador, Gastón Fernández, confirmó a Caras y Caretas que se está "negociando" con Danubio.

