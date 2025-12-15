Danubio: jornada de elecciones y negociación con un jugador de experiencia

¿Primera alta en Danubio?

Luego de haber presentado a Diego Monarriz como el entrenador para la temporada 2026, Danubio ya comenzó a moverse para la conformación del plantel para hacer frente a un campeonato en el que deberá sumar un buen colchón de puntos debido a la situación con el descenso.

Uno de los apuntados, a pedido expreso del nuevo entrenador, es Jonathan Urretaviscaya que en el último año defendió a Juventud de Las Piedras. El representante del jugador, Gastón Fernández, confirmó a Caras y Caretas que se está "negociando" con Danubio.