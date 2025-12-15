PCU: Castillo el más votado y propuesta de gravar al 1% más rico arriba de la mesa

El ministro Juan Castillo dijo que no quiere generar “mucha más expectativa pública” sobre la elección del nuevo secretario general. Consultado sobre la posibilidad de su reelección, expresó: “El partido sabe, es consciente de que no me está dando el tiempo, que estos nueve meses de este año fueron especialmente agitados para mí”.

Debate sobre gravar al 1% más rico

Juan Castillo aseguró que el PCU “está comprometido de cabo a rabo con el gobierno encabezado por el compañero Yamandú Orsi y la compañera Carolina Cosse”. Del mismo modo, destacó el compromiso del partido con el programa de gobierno del FA, “pues fue ese y no otro el elegido por el pueblo uruguayo”.

En tal sentido, si bien valoró de manera positiva la reciente aprobación del presupuesto quinquenal –y, en particular, los cambios tributarios incluidos en el proyecto de ley–, Castillo sostuvo que “el presupuesto es insuficiente para las necesidades de nuestro pueblo y para la implementación del programa de gobierno”. “La aprobación del presupuesto fue un paso importante y necesario, pero aquí no termina nada”, subrayó, en referencia a las próximas rendiciones de cuenta y otras iniciativas actualmente en discusión, como la propuesta del Pit-Cnt de gravar al 1% más rico de la sociedad uruguaya para mitigar la pobreza infantil.

“Nuestro partido respalda esa iniciativa y el Frente Amplio resolvió analizarla y discutirla”, señaló Castillo; y mencionó que en los últimos días distintos sectores del FA se han pronunciado a favor de analizar el planteo de la central sindical. “El debate que se ha generado es muy importante y debemos tener la suficiente capacidad y la cabeza abierta para lograr motivar a las grandes mayorías, para que respalden o mejoren aún la iniciativa, que busca poner en discusión y tomar medidas concretas en torno a la desigualdad; esa será una de las tareas centrales para el próximo período de las y los comunistas”, afirmó.