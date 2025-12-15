Hacete socio para acceder a este contenido

Política Sebastián Marset | paraguaya | Policía

Asunción

Policía paraguaya desmantela una presunta célula de Marset que redistribuía drogas desde la capital

Jefe del operativo antidrogas dijo que la banda paraguaya tenía nexos con una estructura mayor de narcotráfico vinculada a Sebastián Marset, Bolivia y el PCC.

Sebastián Marset y un comando del PCC vinculado a Bolivia y Paraguay.

Por Redacción Caras y Caretas

Tras casi tres años de investigaciones, este lunes se ejecutó un operativo en el barrio Roberto L. Petit de Asunción (Paraguay), que derivó en la incautación de más de 10 kg de cocaína distribuidos en varios paquetes y la detención de siete personas que formarían parte de una red más grande dedicada al narcotráfico vinculada a Sebastián Marset.

Detenidos serían el brazo logístico de gran red de criminal liderada por Marset y el PCC

El jefe del Departamento de Antinarcóticos (quien encabezó el procedimiento), comisario César Diarte, manifestó a radio Monumental 1080 AM que el procedimiento se realizó en el marco de un trabajo de inteligencia que duró dos años y ocho meses, el cual buscaba dar con miembros de la organización que tendrían relación con grupos criminales del Brasil y de Paraguay.

"Los detenidos serían encargados de hacer el brazo logístico de un grupo muy importante”, aseveró Diarte.

La hipótesis principal apunta a que el grupo recibía cargas de Bolivia que luego redistribuía desde la capital paraguaya.

Diarte no descartó en la entrevista que los detenidos tengan relación con el Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela, grupo criminal paraguayo liderado que tiene gran influencia en Asunción y Central.

Pero más tarde, en otra conversación con la prensa, transmitida por NPY, sostuvo que se trata de una presunta célula de la estructura criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien tendría nexos con el PCC.

Detenciones, incautaciones y giros al exterior

Uno de los detenidos es Diego David Giménez Arámbulo, señalado como cabecilla de la organización desmantelada este lunes en la capital paraguaya, según indicaron fuentes de la investigación.

También fueron detenidos, Juan Ángel Bareiro Espínola, Mauricio José Acosta Hermosa, Hernán Esteban González Gómez, Thiago Abel Fernández Arámbulo, Rodrigo Fabio Cardozo Centurión, Denis José Díaz Cantero y Américo Alexis Estigarribia Urán.

Durante el operativo, los agentes incautaron bienes y varias evidencias. “Cinco camionetas incautadas, motocicletas, armas de fuego y documentaciones muy importantes”, detalló Diarte, quien también mencionó que se constató además envíos de dineros al exterior.

FUENTE: Última Hora

Temas

