Policía paraguaya desmantela una presunta célula de Marset que redistribuía drogas desde la capital

La hipótesis principal apunta a que el grupo recibía cargas de Bolivia que luego redistribuía desde la capital paraguaya.

Diarte no descartó en la entrevista que los detenidos tengan relación con el Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela, grupo criminal paraguayo liderado que tiene gran influencia en Asunción y Central.

Pero más tarde, en otra conversación con la prensa, transmitida por NPY, sostuvo que se trata de una presunta célula de la estructura criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien tendría nexos con el PCC.

Detenciones, incautaciones y giros al exterior

Uno de los detenidos es Diego David Giménez Arámbulo, señalado como cabecilla de la organización desmantelada este lunes en la capital paraguaya, según indicaron fuentes de la investigación.

También fueron detenidos, Juan Ángel Bareiro Espínola, Mauricio José Acosta Hermosa, Hernán Esteban González Gómez, Thiago Abel Fernández Arámbulo, Rodrigo Fabio Cardozo Centurión, Denis José Díaz Cantero y Américo Alexis Estigarribia Urán.

Durante el operativo, los agentes incautaron bienes y varias evidencias. “Cinco camionetas incautadas, motocicletas, armas de fuego y documentaciones muy importantes”, detalló Diarte, quien también mencionó que se constató además envíos de dineros al exterior.