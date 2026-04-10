Justicia argentina hizo lugar a demanda de legisladores para relocalizar planta de hidrógeno verde

La demanda fue presentada por los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, todos del sector Uni´´on por la Patria del peronismo.

Medidas de la Justicia

Michel enumeró, entre las medidas, la pericia ambiental sobre el estado actual del agua, turbulencia, y que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informe si se le ha presentado el proyecto y si la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

También, se requerirá vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) del Ministerio de Ambiente uruguayo y al Banco Central toda la documentación de las empresas HIF, sus subsidiarias o vinculadas.

"Coincidimos con el gobernador en que este tema no da lugar para 'berreteadas' ni para 'pensar en la chiquita'. Esperamos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios", afirmó Michel.

"Los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes", agregó.