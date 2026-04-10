Este viernes la Justicia argentina hizo lugar a la demanda de acción preventiva por daño ambiental presentada por tres diputados de Entre Ríos, reclamando que la empresa HIF relocalice la planta de hidrógeno verde que proyecta construir en Paysandú. La posible relocalización fue considerada en la reunión que mantuvieron el presidente Yamandú Orsi y el intendente sanducero, Nicolás Olivera.
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Justicia argentina hizo lugar a demanda de legisladores para relocalizar planta de hidrógeno verde
Tres legisladores argentinos presentaron una demanda por la localización de la planta de hidrógeno verde en Paysandú y la Justicia les dio la razón.