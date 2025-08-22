Jutep resolvió analizar si es incompatible o no la situación del presidente de ASSE

Previamente, en diciembre de 2024, el estudio de abogados Delpiazzo respondió a una consulta de Danza y concluyó que los cargos no eran incompatibles. De todos modos, al final del documento, recomendaba: "Sin perjuicio de las consideraciones aquí vertidas, se sugiere al consultante para su mayor tranquilidad, realizar la consulta a la División Jurídica de la Udelar y en su caso, a la Jutep para tener en cuenta la opinión técnica de dichos organismos".

Ahora, el caso será analizado por el organismo.

A nivel político, el Partido Colorado resolvió este lunes exigir “la renuncia inmediata” del presidente de ASSE por seguir atendiendo pacientes en dos mutualistas. Por su parte, el presidente del Partido Nacional señaló que "en la medida que eso sea cierto, no puede durar un minuto más en el cargo".

Danza tuvo el respaldo del presidente Yamandú Orsi. "Lo que la norma permita es lo que se va a hacer", señaló.

Jutep analizará la situación

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, informó este jueves que el organismo “va a analizar la situación”. La jerarca dijo que el análisis del caso “va a llevar unos días” ya que “hay que recabar mucha información” e “investigar”. Alfredo Asti, vicepresidente de la Jutep, dijo que la consulta le entró este jueves a su casilla de correo y que aún no pudieron conversar al respecto porque el caso llegó cuando la oficina estaba por cerrar. “Mañana podremos ver qué tipo de consulta es, quién la formuló y qué vamos a hacer sobre el tema”, agregó. La presidenta señaló que una vez recabada la información, el directorio se pronunciará al respecto y emitirá un dictamen.