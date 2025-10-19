A un año de perder las elecciones, el Partido Nacional comenzó la autocrítica interna con una recorrida por el interior del país. Este fin de semana estuvieron en Young y los principales dirigentes hablaron sobre el escenario político actual. Uno de los más encendidos fue el senador Sebastián Da Silva.
En clave de FA
La autocrítica de Da Silva: "Al Frente Amplio se le gana por derecha y no hablando como ellos"
Sebastián Da Silva fue uno de los oradores en la autocrítica del Partido Nacional y su planteo dejó mucha tela para cortar.