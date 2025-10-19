Hacete socio para acceder a este contenido

En clave de FA

La autocrítica de Da Silva: "Al Frente Amplio se le gana por derecha y no hablando como ellos"

Sebastián Da Silva fue uno de los oradores en la autocrítica del Partido Nacional y su planteo dejó mucha tela para cortar.

El senador Sebastián Da Silva inició la autocrítica blanca.

 Foto: Dante Fernandenz / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

A un año de perder las elecciones, el Partido Nacional comenzó la autocrítica interna con una recorrida por el interior del país. Este fin de semana estuvieron en Young y los principales dirigentes hablaron sobre el escenario político actual. Uno de los más encendidos fue el senador Sebastián Da Silva.

El propio Da Silva subió a su cuenta de X un video con su oratoria, en la que asegura que el mejor momento de los blancos fue durante la pandemia por que estuvieron “todos juntos, todos juntos, todos juntos”, y después “aflojamos la cincha”.

“Entonces pasa lo que nos pasa” dijo enumerando los problemas que enfrentó el gobierno, “el pasaporte diplomático, la sala VIP, nos vamos de viaje por ahí…”.

Identidad del Partido Nacional

En su análisis el senador blanco consideró que el Partido Nacional perdió su identidad cuando empezó a hablar como la izquierda. “¿Vamos a seguir hablando como hablan los frentistas? ¿Vamos a seguir diciendo “en clave de territorio” cómo dicen los frentistas?”, preguntó con ironía.

“No, nosotros decimos paraje, pueblo, plaza, camino …”, agregó ante el aplauso del auditorio.

“Al Frente Amplio se le gana por derecha y no hablando como ellos”, sentenció el legislador.

