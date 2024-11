La crítica por derecha del español Javier Negre de la derrota de Delgado

A la espera de que surja el Milei uruguayo para poder confrontar a la izquierda

"Se busca un Javier Milei para Uruguay. Alguien que de la batalla cultural sin complejos. Que confronte a la izquierda sin miedo", propuso Negre.

"La izquierda se ha radicalizado también en Uruguay, el mundo se polarizó y se dividió en dos grandes bloques. Ser tibio/moderado/de centro ya no es rentable electoralmente", analizó.

Para Negre, la derecha tiene que poner "un candidato que emocione y que no de ni un milímetro a la izquierda. Que salga a ganar sin miedo".

Asimismo, entiende que "el centro y la derecha deben unificarse en un mismo partido", puesto que "ir por separado en una segunda vuelta es un suicidio", apuntó.

Las críticas a Delgado y la batalla por la capital

"Delgado, como él mismo reconoció, no era un buen candidato. Fue un gran gestor, pero no tenía empatía suficiente para liderar en estos tiempos de política 3.0 donde es tan importante el fondo como la forma. ¿Y si tú no crees en ti mismo como candidato cómo vas a poder hacer que la gente crea en ti?", cuestionó.

Por otra parte, pensando en lo próximo que se viene en materia electoral, el seudo periodista advirtió que "no hay que dar por perdida la batalla de Montevideo. Sin la capital, es imposible echar al comunismo. La diferencia de votos estuvo ahí. Las elecciones a la intendencia de Montevideo pueden ser una buena oportunidad para revertir la tendencia. Será difícil, pero no hay que tirar la toalla", manifestó.

La crítica a Lacalle Pou y el anuncio de que la Derecha Diario "llegó para quedarse"

"Cuando uno llega al Gobierno tiene que hacer cambios estructurales como siempre hace la izquierda para eternizarse en el poder. Ellos no tienen complejos. La derecha tampoco tiene que tenerlos. Lacalle Pou fue un buen gestor, pero mantuvo a muchos funcionarios de izquierda que conspiraron contra él. Mantuvo muchos privilegios de la casta sindicalista de izquierda y no supo impulsar el nacimiento de medios de derechas. Casi todos son zurdos", esgrimió Negre, sin fundamentación.

Nagre anunció que "ahora toca dar la batalla cultural" y reafirmó su compromiso de "no dejar a los uruguayos de bien solos".

"Llegamos para quedarnos así que reforzaremos la DerechaDiarioUY", adelantó el español.