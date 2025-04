Cuestionó el caso Artigas

Opinó que “lo que pasó en Artigas no puede pasar desapercibido, no es uno ni dos delitos. Son usurpación de funciones, es haber pagado horas extras por cientos de miles de dólares. Esa investigación continúa, no se sabe cuánto se ha investigado”, dijo.

Agregó que “lo que se hizo (en Artigas) no solo fue abuso de poder: se gastaron los dineros públicos de manera inadecuada en un departamento que tiene una pobreza enorme en referencia a la pobreza nacional”.