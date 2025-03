La Fiscalía, otra vez, en el ojo de la tormenta

En la tardecita del 13 de marzo, el ex jefe comunal fue formalizado por la jueza letrada de 1er Turno de Soriano, Ximena Menchaca, quien además dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria con tobillera y fijó domicilio en su chacra, cercana a Mercedes.

Naturalmente la medida cautelar no incluía el encuentro con los blancos que se realizó en su chacra el domingo pasado, con una llovizna pertinaz que no impidió que unos 1.500 adherentes, correligionarios y amigos del “Gringo” lo acompañaran por más de tres horas a pura selfie, abrazo y discurso, bajo el lema “un error no es delito”.

Como si todo esto fuera poco, Besozzi no se privó de nada; sigue firme en ser candidato aunque denuncia persecución política a diestra y siniestra, y se queja de la dificultad de hacer una campaña electoral encerrado.

En un extenso reportaje que le dio al diario El País, contó que habló con el expresidente Luis Lacalle Pou, quien, según manifestó, le transmitió confianza y tranquilidad. Nos aclaró en su relato que le había dicho al expresidente: “Mirá que no te vas a quemar las manos, vos me conocés. Hace 26 años que estoy en la función pública, la gente me conoce y sabe”. Hasta ahora, el expresidente Lacalle Pou no se ha pronunciado.

Tal vez sea más cauteloso. Hace un tiempo creyó en Penadés, apoyó a los Caram y todos tenemos muy fresca la historia judicial del exsenador blanco y del exintendente de Artigas.

Pero vamos por partes. Las críticas a la Fiscalía, la reserva de las actuaciones y los dimes y diretes de los distintos actores del Partido Nacional contra la fiscal del caso constituyen una verdadera embestida baguala al revés, expresión que acuñó el Dr. Lacalle padre cuando los medios de comunicación hicieron lo que tenían que hacer: investigaron y denunciaron, ante la opinión pública primero y la Justicia después, lo que terminó con varios exjerarcas de su gobierno presos. Algunas de las imputaciones involucraron directamente al exmandatario y su familia.

Hay que reconocerle a Lacalle que es bueno para regular títulos. Fue el mismo el que catalogó aquellas investigaciones como una verdadera embestida baguala.

Cuando Juana vio la furibunda reacción de los blancos, que se abroquelaron detrás del exintendente Besozzi, se sonrió para sus adentros y pensó: “Esta sí que es una verdadera embestida baguala”.

El rol de la Fiscalía

En los últimos días hemos asistido, con preocupación, a una campaña de alarmante desprestigio contra el rol que cumple el Ministerio Público y Fiscal. La fiscal Alciaturi fue acusada por diferentes dirigentes blancos de intentar incidir en la campaña electoral y afectar la institucionalidad en busca de un efecto político. El senador Sebastián da Silva, calificando a la fiscal del caso de antiblanca, mostró publicaciones en las redes sociales de (según él) entre 2016 y 2019, en las que republicaba mensaje con connotaciones políticas.

El exintendente Besozzi dio una conferencia de prensa el 16 de marzo en la que se consideró un “preso político” y cuestionó que la fiscal fuera trasladada a Atlántida después de haber tirado semejante pedrada. Cabe aclarar que los traslados de cualquier fiscal solo proceden previo a un trámite que se inicia en la Fiscalía General de la Nación, que autoriza el fiscal general. En este caso específico, se inició hace casi dos años.

El senador Botana no se anduvo con chiquitas. Calificó la situación de Besozzi equiparándola con la del caudillo blanco Wilson Ferreira cuando estaba preso por enfrentar a la dictadura. Juana, sorprendida por sus palabras, consultó al senador Botana para que le explicara sus dichos. En primer lugar, sostuvo que los medios se habían equivocado, que lo que él quiso decir es que cuando hay actos que significan denostar a las instituciones, le hacen acordar a la prisión de Wilson Ferreira.

Juana consultó para Caras y Caretas al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, quien lamentó profundamente los nuevos ataques que ha recibido la Fiscalía, que fue calificada como “un centro de operaciones políticas”. Estos largos cuestionamientos —agregó Rosa— trascienden las críticas a la actuación del equipo fiscal desde lo procesal.

Rosa sostiene que siempre que la Fiscalía investiga al poder, sea por delitos de corrupción o por delitos sexuales que involucran a personalidades con poder, como cuando se investiga el lavado de activos o el crimen organizado, cuando se investiga el poder en general y la corrupción pública en particular, salen estos ataques furibundos.

El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales sostiene que, en este caso en particular, los ataques a la actuación de la fiscal Alciaturi son una forma de sustraer la atención y, a su vez, hay una mensaje dirigido a los equipos fiscales que tienen intervención en corrupción pública de que tengan mucho cuidado a la hora de investigar, porque, si no, toda su situación de vida y toda la realidad del organismo en que trabaja pueden verse atacadas en forma virulenta. Los fiscales, sostiene Rosa, tenemos la obligación de que el Estado, la ciudadanía toda, entienda que no debe existir impunidad en los delitos de corrupción pública.

Juana intentó comunicarse sin éxito con la fiscal subrogante Mónica Ferrero. Una lástima, porque queríamos preguntarle sobre los ataques que recibe, un día sí y otro también, la institución del Ministerio Público y Fiscal. También queríamos que nos confirmara la información que manejamos del próximo traslado de la fiscal Alciaturi a la ciudad de Atlántida, proceso que, como ya dijimos, comenzó hace casi dos años.

En la ciudad de Mercedes corre el rumor de que el traslado es una suerte de premio de carácter político tras la formalización del intendente Besozzi. Estaría bueno que la fiscal Ferrero aclarara cómo son las cosas.

Juana recordó que la senadora Graciela Bianchi llegó a escribir en la red social X: “Tres veces le pedí la renuncia al fiscal adjunto Juan Gómez, pero el presidente y el Parlamento no pueden hacer nada. Es la ciudadanía la que tiene que tomar conciencia”.

Como Juana sabe que es un tema que le preocupa, anteayer consultó a la senadora Bianchi al respecto. Fiel a su estilo, se despachó: “Es cierto, durante el pedido pasado en varias ocasiones yo pedí la renuncia de Gómez y le propuse a la entonces oposición varios candidatos. Siempre fracasé. Hoy me siento conforme con la actuación de la fiscal Ferrero. Ya no me preocupan los cambios. Estoy tranquila”.

Cuando Juana dejaba el Palacio, pensó para sí que había algo que no estaba bien, que es una lástima que la Dra. Ferrero no quiera hablar y tal vez nos pueda contar a todos que el proyectado traslado de la fiscal Alciaturi no es un pago de favores, como dicen algunos blancos, sino un procedimiento de rutina de esos que se tramitan y firman varios por semana en su despacho.

Besozzi candidato

El exintendente de Soriano fue formalizado por “varios delitos contra la administración pública, reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencia, un delito de concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple, retardos delitos de abuso de funciones y como autor de un delito de cohecho calificado”. Todos en régimen de reiteración real.

Algunos de los referidos delitos podrían llevar pena de penitenciaría, lo cual implicaría la suspensión de la ciudadanía según el art 80 numeral 2 de la Constitución que establece: “La ciudadanía se suspende por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”. Ahora bien, la jueza actuante, Dra. Menchaca, decretó la reserva total del expediente. Poco se conoce del auto de formalización y del informe fiscal que lo precedió.

Juana hizo las averiguaciones pertinentes y es un rumor a voces que no hay oficio comunicándole a la Corte Electoral sobre la formalización de Besozzi y la posibilidad cierta de ser aplicable lo dispuesto el artículo 80 de la Carta vigente.

A mayor abundamiento, Juana consultó para este informe al Dr. Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, quien manifestó que el organismo inhabilita si el Poder Judicial comunica la decisión pertinente conforme a lo que dispone la Constitución. Por ahora, Besozzi, formalizado, en su chacra y con tobillera, será candidato.

Embestida baguala

La bancada de senadores del Partido Nacional presentó en el día de ayer un escrito ante la fiscal general de la Nación, Dra. Mónica Ferrero, en el que pone en su conocimiento hechos con apariencia de importantes irregularidades y/o faltas administrativas que involucran a la Sra. fiscal letrada de Mercedes, Dra. Stella Alciaturi, en el correcto desempeño de su función. Se adjunta copia de posteos y reposteos de la red social Facebook de la fiscal en la que, sostiene, que debió abstenerse conforme a la Ley Orgánica 19.483.

Este escrito presentado con la firma de la bancada de senadores blancos tiene dos ausencias notorias. El también senador y exintendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no firmó; lo hizo la senadora suplente Gloria Rodriguez. Un rato antes de firmarse ese escrito, juró como senador el exministro del Interior Nicolás Martinelli, suplente de Martín Lema, que atinó, al inicio de este ciclón que conmovió a Soriano, a tomar distancia, señalando la necesidad “de ser prudentes”.

El escrito presentado cuenta con el patrocinio legal de Enrique Möller, quien le manifestó a Juana para Caras y Caretas que la fiscal general actuó de oficio y el pasado lunes 24 decidió iniciar una investigación administrativa a la fiscal Alciaturi.

A su vez, Juana supo que la Fiscalía General de la Nación, el lunes 24 dictó la circular número 398/2025, destinada a los funcionarios del escalafón “N”, es decir, fiscales. De la misma surge una exhortación al buen uso de las redes sociales. Los exhorta a no realizar comentarios o publicaciones que puedan afectar la función y la imagen de la institución para la cual desempeñan funciones.

Juana, que es mala y, como siempre dice, se jacta de serlo, siente como un gustito a mucho, demasiadas chispas para embarullar y sacar el foco de lo esencial: que el por cuarta vez el candidato intendente del departamento de Soriano, al que todos quieren y llaman el “Gringo” Besozzi, fue formalizado por reiterados delitos contra la administración pública.

Como si esto fuera poco, la defensa de Besozzi, llevada adelante por el Dr. Juan Fagúndez, arremetió también contra la jueza Menchaca y la acusa de tener redactado previo a la audiencia el decreto de formalización, y solicitó la nulidad de la audiencia. Esto recién empieza. Mientras tanto, Besozzi se victimiza y los opositores ven una oportunidad de quedarse con el gobierno departamental.