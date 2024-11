La inescrupulosa derecha que se viene

En varias entrevistas, Negre aseveró que su visita a Uruguay se debió a la invitación que le hizo el periodista argentino Marcelo Grandio para que conozca Punta del Este, ciudad en la que está radicado desde 2017. Grandio, que entrevistó a Negre el 15 de octubre en el balneario, tiene un estrecho vínculo con el gobierno de Javier Milei a través de su vocero Manuel Adorni, con quien compartían el programa “Grítalo”. Gracias a Grandio, Adorni estuvo en Punta del Este, en el verano de 2022, en una serie de charlas con el entonces diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

screenshot-2024-10-15-121952_1600_1067.jpg Marcelo Grandio y Javier Negre. X Marcelo Grandio

Según Negre, la idea de entrevistar a Orsi en la previa de un evento en el Club Urupan de la ciudad de Pando (Canelones) fue totalmente fortuita, ya que se debió al mal tiempo que hizo en su visita “turística” a Punta del Este. Debido a que su padre es vicealcalde del ayuntamiento español de Marbella (España), a Negre le “interesaba conocer el modelo de turismo exclusivo y de calidad de Punta del Este” y nadie mejor para eso que Grandio, por sus vínculos en la sociedad puntaesteña, como su amistad con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y del exalcalde Andrés Jafif, que es dueño de una de las grandes inmobiliarias de la península.

Campaña de mentiras y difamaciones

El comunicador argumentó que como le tocaron “días horrorosos” por el clima, reparó, desde los medios uruguayos, acerca “del candidato que venía liderando las encuestas” hacia las elecciones nacionales y le picó “el gusanillo periodístico” ante el acto que iba a protagonizar Orsi en Pando, a solo “una hora” de Punta del Este.

Negre se trasladó hacia la ciudad canaria en un Audi azul que le prestó el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Rolando Rozenblum. En la calle, abordó a Orsi y comenzó a preguntarle por sus vínculos con el kirchnerismo.

El asesor de prensa de Orsi, Martín Lees, manifestó a TV Ciudad que lo que “más les preocupó en ese momento” es que Negre “estaba acompañado por dos personas que notoriamente hacían las veces de guardaespaldas”: “Yo no he visto, en mis 30 y pico de trabajo, a ningún periodista uruguayo con guardaespaldas”, advirtió Lees. “Con el paso de las horas nos dimos cuenta de que algunas cosas se emparentaban: el día anterior habíamos visto una entrevista al candidato del Partido Colorado, (Andrés) Ojeda, donde decía que el FA se asemejaba al kirchnerismo. Fue la primera pregunta que vino a hacer este señor cuando se cruzó con Orsi. Tendrá que ver o no, pero no es un hecho que para nosotros haya pasado inadvertido”.

Negre posteó en X el 17/10: “No han llegado al Gobierno y @OrsiYamandu quiere volver a los peores tiempos de Tabaré cuando hacía listas negras de periodistas”.

Con el correr de los días quedó claro que la llegada del español a Uruguay nada tenía que ver con el turismo y sí tenía relación con la recta final de la campaña electoral. Grandio y Negre se conocen desde que este último se instaló en Argentina no solo por su fascinación con el fenómeno de Milei en ese país, sino que adquirió el 50 % de La Derecha Diario, medio funcional y operador del movimiento libertario que llegó al poder en Argentina, que también jugó un rol clave en el intento de golpe de Estado en 2022 en Brasilia contra el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, plan por el que está imputado el expresidente Jair Bolsonaro y el otro dueño de La Derecha Diario, el argentino Fernando Cerimedo, acusado de diseminar noticias falsas sobre las últimas elecciones brasileñas.

Las andanzas de Negre en Uruguay continuaron en el aeropuerto de Carrasco con la persecución y hostigamiento sobre el consultor argentino Mario Riorda, a quien calificó de “rata kirchnerista”. A pesar de que ambas partes negaron el vínculo, el feedback mediático entre Negre y el candidato colorado Andrés Ojeda quedó en evidencia cuando los dos denunciaron públicamente a Rionda de estar detrás de una campaña de desprestigio de la que habría sido víctima Ojeda, al que lo relacionaban sentimentalmente con una estadounidense aficionada a la caza furtiva. Noviazgo que quedó confirmado el pasado domingo 24 de noviembre, con la presencia de ambos en la sede del comando de campaña de Álvaro Delgado.

El episodio entre Negre y Riorda en Montevideo -por la denuncia de Ojeda- también fue replicado por Cerimedo y por la cuenta oficial del presidente argentino, Milei.

Tras haber quedado por el camino Ojeda, luego de las elecciones nacionales del 27 de octubre, Negre enfocó sus esfuerzos en una campaña de difamación contra Orsi y el Frente Amplio. De forma desesperada e irresponsable, La Derecha Diario publicó que el Frente Amplio iba a subir los precios de medicamentos. Un día antes del balotaje publicaron otra nota titulada: “MPP le propuso a Orsi aumentar el IRPF”. Ese día, además, difundieron una encuesta argentina que daba ganador a Delgado.

Ninguna de las estratagemas de Negre (que algunas fueron escandalosamente replicadas por el periodista uruguayo de Santo y Seña y Azul FM, Ignacio Álvarez, en la última semana de campaña) evitaron la contundente victoria de Orsi y el Frente Amplio en las urnas.

Apenas conocido el resultado del balotaje, el accionista de La Derecha Diario destiló todo su odio contra el presidente electo: “Orsi es un lobo con piel de cordero. Un farsante que se disfrazó de moderado para buscar el voto centrista, pero que en realidad no cree ni en la democracia, ni en la libertad, ni en la propiedad privada”. Su descarga siguió: “Un gobierno encabezado por Orsi implicará aliarse a lo peor del narcosocialismo corrupto latinoamericano” y señaló que “este Frente Amplio es violento, autoritario y no cree ni en la democracia ni en la libertad”. “Es una mezcla de viejos terroristas tupamaros, comunistas totalitarios, socialistas corruptos y feministas odiadores de hombres”, expresó quien aseguraba que solo vino a Uruguay para conocer las playas de Punta.

Luego, Negre comenzó su análisis por derecha de la victoria de la izquierda: “La derecha tiene que entenderlo. No se ganará nada desde la moderación”, advirtió.

Apuntaron contra la “progresista” Argimón y el “tibio” Lacalle Pou

Negre y La Derecha Diario cuestionaron al presidente Luis Lacalle Pou tras felicitar a Orsi: “El tibio Lacalle Pou llamó al comunista Yamandú Orsi para felicitarlo por su victoria en la elección. El presidente saliente no dio la batalla cultural contra la izquierda”, señalaba un posteo del medio ultraderechista manejado por Negre.

A su vez, apuntó a la vicepresidenta Beatriz Argimón por considerar en una entrevista que su agrupación es la más “progresista” dentro del Partido Nacional.

Pero por sobre todas las cosas, Negre apuntó fuerte contra el candidato perdedor. En su análisis, el español sentenció: "Nunca pongas a una comunista como candidata a vicepresidenta. Resulta que Valeria Ripoll no ganó un voto para la derecha, según confirman desde el equipo de campaña de Álvaro Delgado y provocó el trasvase de votos del partido de Guido Manini Ríos a Yamandú Orsi".

La postulación de Ripoll a la vicepresidencia "imagino que fue una idea disparatada de algún consultor que no entiende los nuevos tiempos. Tampoco les gustó mucho su elección a miembros del Partido Nacional que no se esforzaron demasiado en campaña enfadados con ese nombramiento", advirtió Negre, sin nombrar, sobre las agrupaciones nacionalistas más conservadoras como Avanza Uruguay, sector liderado por el diputado Pablo Viana (representante de la Fundación Free, cercano a VOX y adherente al ultraderechista Foro de Madrid).

F9Dg9x6WsAAk60-.jpg Pablo Viana con dirigentes de VOX en Buenos Aires.

Otra reposteadora de las reflexiones de Negre y La Derecha Diario en la red X es la exdirigente nacionalista del sector La Derecha que Avanza de la Unión Blanca Republicana, Stephanie Magliano, que asegura haber sido censurada y presionada por altos rangos de su formación política por oponerse al lobby LGBT.

Tras la derrota de Delgado, anunció que abandona el partido y se pone a disposición de un nuevo armado de derecha que luche por la libertad.

Expresó en La Derecha Diario que “el Partido Nacional ya no me representa”. “No querían que les saquemos votos a los de doble apellido que hoy controlan un partido que abandonó sus ideales de base y nos entregaron al comunismo”, dijo.

Van a empezar a surgir movimientos dentro de los partidos tradicionales con zurdos disfrazados para juntar votos. La verdadera derecha va a ir por fuera y les va a demostrar cómo se da la batalla cultural. pic.twitter.com/jVm0gFSXvs — UBR LA NUEVA DERECHA (@b_republicanos) November 29, 2024

Buscan al Milei uruguayo

Para no repetir el fracaso electoral del “moderado” Delgado, para Negre, la derecha local tiene que poner "un candidato que emocione y que no dé ni un milímetro a la izquierda. Que salga a ganar sin miedo". Por eso, manifestó que "se busca un Javier Milei para Uruguay. Alguien que dé la batalla cultural sin complejos”, explicó. Uno de los nombres que asoma es el del abogado y presidente de Asociación de Liberales del Uruguay Fernando Doti Tori.

Alguien “que confronte a la izquierda sin miedo", porque “la izquierda se ha radicalizado también en Uruguay, el mundo se polarizó y se dividió en dos grandes bloques. Ser tibio/moderado/de centro ya no es rentable electoralmente", afirmó.

| El referente liberal, el Dr. Fernando Doti Tori, se expresó sobre los resultados electorales de esta noche. Culpo al Presidente centrista Lacalle Pou por la victoria del comunismo esta noche, ya que el Presidente no combatió a la izquierda como debería. pic.twitter.com/RoPEsTnDz5 — La Derecha Diario (@DerechaDiarioUY) November 25, 2024

"Delgado, como él mismo reconoció, no era un buen candidato. Fue un gran gestor, pero no tenía empatía suficiente para liderar en estos tiempos de política 3.0 donde es tan importante el fondo como la forma. ¿Y si tú no crees en ti mismo como candidato, cómo vas a poder hacer que la gente crea en ti?", cuestionó.

Por otra parte, pensando en lo próximo que se viene en materia electoral, el pseudoperiodista advirtió que "no hay que dar por perdida la batalla de Montevideo. Sin la capital, es imposible echar al comunismo. La diferencia de votos estuvo ahí. Las elecciones a la Intendencia de Montevideo pueden ser una buena oportunidad para revertir la tendencia. Será difícil, pero no hay que tirar la toalla", manifestó.

La campaña difamatoria a nivel departamental ya comenzó: “El sucesor de Cosse (Mauricio Zunino) usó el dinero de los contribuyentes de la comuna montevideana para comprar votos”, tituló La Derecha Diario en una nota publicada el miércoles. Ediles opositores como Diego Rodríguez se suman a esta campaña, asustando a los montevideanos sobre un inminente aumento de los tributos.

La Derecha Diario llegó a Uruguay para quedarse

La Derecha Diario fue fundada por el actual director de Comunicación Digital del Gobierno de Javier Milei, Juan Carreira. Negre aseguró recientemente que La Derecha Diario UY llegó para quedarse: "Llegamos para quedarnos así que reforzaremos la DerechaDiarioUY", adelantó el español en su cuenta de X y convocó a quien quiera sumarse al proyecto a que le escriban a su email.

“El momento es ahora. Toca pelear. Seremos el único medio que lo hará sin complejos”, anunció Negre. Advirtió que "ahora toca dar la batalla cultural" y reafirmó su compromiso de "no dejar a los uruguayos de bien solos".

En la línea del pensamiento de Negre podemos divisar a escritores como Mercedes Vigil y Diego Andrés Díaz (Extramuros), y al opinólogo Rodolfo Fattoruso.

Pero a nivel político el tiempo dirá si estas expresiones de extrema derecha crecen en algún partido de la coalición multicolor, si florece el Partido Libertario del Uruguay que promovió al precandidato Nelson Petkovich, aunque en las pasadas elecciones internas no pudo llegar a los 500 (tuvo 492 sufragios) votos necesarios.

Melson-Petkovich-partido-libertario-uruguay.jpg

Sobre el desembarco de esta corriente política al país, Francisco Legnani, quien fue nueve años secretario general de la Intendencia de Canelones gobernada por Orsi, dijo en X: “Si alguien conoce al manijero de 4ta este de Javier Negre, que le aconseje reformular el nombre del medio 'La Derecha Diario' para esta campaña. Que le ponga 'El Centro Diario' mejor. Acá a la derecha no le gusta que le llamen derecha”.