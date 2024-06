La interna blanca está definida, Raffo acompañará a Delgado

El colgado que eligió Juana no es caprichoso. Recuerda el himno del Partido Nacional. La Marcha de Tres Árboles es la esencia de la liturgia blanca. El coro comienza: “Las muchedumbres iluminadas por las antorchas de su fe…”. No hay acto de blancos sin Marcha de Tres Árboles. No faltó en el cierre de campaña de las internas de 2024. Eso sí, no estuvieron las muchedumbres y los discursos tuvieron bastante poco de iluminados. Vayamos por partes.